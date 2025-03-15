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Евросоюз исключил из санкционного списка министра спорта России

15 марта 2025 14:32
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор
Евросоюз снял санкции с министра спорта РФ Дегтярева по требованию Венгрии
Михаил Дегтярев. Фото: росСМИ
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор

Европейский Союз принял решение отменить санкции против четырех россиян. Это было условием Венгрии в обмен на их согласие относительно продления остальных санкций.

Одним из тех, против кого отменят санкции стал министр спорта России Михаил Дегтярев, сообщил портал Reuters.

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Михаил Дегтярев с российскими военными. Фото: росСМИ

Сделан шаг к отмене санкций в спорте

Кроме Дегтярева санкции отменят для сестры бывшего главы Международной федерации фехтования Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой.

Дегтярева, Исмаилову и главу Европейского еврейского конгресса бизнесменов Вячеслава Моше Кантора вывели из-под санкций по требованию Венгрии, которая угрожала наложить вето на продление европейских санкций против России.

Отметим, что санкции ЕС должны продлеваться каждые шесть месяцев единогласным голосованием послов 27 стран-членов в Брюсселе. Решением от 14 марта санкции для почти 2400 физических и юридических лиц продлили до 15 сентября.

Ранее Дегтярев не единожды заявлял, что хотел бы поехать воевать в Украину, но не может оставить свою должность. Также он поддерживает и агитирует за продолжение боевых действий.

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