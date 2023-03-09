Ігор Йовичевич розповів про план Шахтаря на гру з Феєноордом

"Гірників" чекає ще один важкий єврокубковий поєдинок

Головний тренер донецького "Шахтаря" Ігор Йовічевич розповів про підготовку своєї команди у першому матчі 1/8 Ліги Європи з нідерландським "Феєнордом".

Суперник "гірників" є чинним лідером у своїй національній першості, але донецька команда має план на гру, запевнив тренер в інтерв'ю офіційному сайту клубу.

Донецький "Шахтар" зіштовхнувся із серйозними кадровими проблемами напередодні поєдинку з "Феєнордом". Через декваліфікації в цьому матчі не зможуть зіграти відразу три гравці лінії оборони. Під питанням вихід на поле та Миколи Матвієнка.

"Нас чекає важкий матч. Навіть якби ми зіграли оптимальний склад, він все одно вийшов би непростим. План на гру готовий. У "Шахтаря" є футбольні аргументи, які можемо протиставити "Феєнорду". Знаємо їх слабкі та сильні сторони, розуміємо, що вони є на полі, в якій формі знаходяться.

Футболісти, які з'являться, будуть готові віддати всі сили на полі, і я в цьому жодної хвилини не сумніваюся. Зрозуміло, що ми маємо зіграти організовано, дисципліновано та сконцентровано, адже проти нас діятиме гарна команда. Але я впевнений, що моя команда битиметься від перших до останніх хвилин і ми віритимемо в результат", — пообіцяв Ігор Йовичевич.

"Шахтар" готовий до складного матчу

Наставник "Шахтар" відзначив гарну організацію гру суперника з Нідерландів. Роттердамці роблять ставку на комбінаційний футбол Вони мають ресурс, який дозволяє обігравати суперників.

"Там індивідуально сильні футболісти, на кожній позиції у "Феєнорда" сильні виконавці, але я б також відзначив командні дії. Суперник у хорошій формі, багато забиває, впевнено почувається, а перемоги лише надають сили та віри у власні здібності. Але ми теж у гарній формі, і вони теж готуються до нас, як ми до них", — розповів Ігор Йовічевич.

Нагадаємо, форвард збірної України та донецького "Шахтаря" Данило Сікан розкрив деталі конфлікту з росіянином на зборах у Туреччині. Молодий футболіст розповів, чому вдарив опонента по обличчю.

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