Как Шахтер может обыграть Фейеноорд — анонс матча Лиги Европы

"Горняки" примут команду из Роттердама в Варшаве

В рамках первого поединка 1/8 Лиги Европы донецкий "Шахтер" примет в Варшаве нидерландский "Фейеноорд". Это будет еще одно сложно испытание для команды Игора Йовичевича, но легких соперников в еврокубковом турнире не осталось.

У "горняков" есть аргументы для того, чтобы обыграть Арне Слота, сообщает портал Новини.LIVE.

Чемпионы Украины очень хорошо начали 2023 год, не допустив ни одного поражения в четырех матчах. Однако они еще не сталкивались с соперником уровня "Фейенорда", который подошел к противостоянию в ранге лучшей команды Нидерландов.

Где и когда смотреть матч "Шахтер" — "Фейеноорд"

В четверг, девятого марта, состоится первый поединок 1/8 плей-офф Лиги Европы, в котором донецкий "Шахтер" примет нидерландский "Фейеноорд". Начало матча в 22:00. Команды выведет на поле стадиона "Войска Польского" в Варшаве главный арбитр из Словакии Иван Кружляк.

Украинские болельщики смогут посмотреть поединок "Шахтер" — "Фейеноорд" онлайн в прямом эфире на медиасервисе Megogo или платформе Воля ТВ.

Анонс матча "Шахтер" — "Фейеноорд"

"Горнякам" было тяжело в противостоянии с французским "Ренном". Команда Бруно Женезио в кризисе, но зато с постоянной игровой практикой. "Шахтер" же три месяца готовился ко второй части сезона. И все же там, где не хватило сил в атаке, помогли характер и мастерство Анатолия Трубина. Молодой голкипер отразил три удара в серии послематчевых пенальти, поэтому "горняки" все еще в Лиге Европы.

В чемпионате Украины у "Шахтера" нет никаких проблем. "Минай" и "Металлист 1925" были разгромлены с общим счетом 11:1, причем обе встречи для "горняков" были выездными. Отставание от "Днепра-1" в турнирной таблице сокращается.

У "Шахтера" есть кадровые проблемы. Из-за дисквалификации матч пропустят основные игроки линии обороны Бондарь, Михайличенко и Конопля. У Николая Матвиенко есть проблемы со здоровьем. Тренерский штаб размышляет, как справиться с кадровым дефицитом.

"Фейеноорд" лидирует в чемпионате Нидерландов, опережая и "Аякс", и АЗ с ПСВ. Команда из Роттердама пропустила всего 22 гола — это второй показатель дивизиона после "Твенте" (21 мяч). Подопечные Арне Слота играют по схеме 4-3-3 с быстрыми, разнообразными атаками и высоким прессингом.

Эта команда выиграла группу в Лиге Европы, оставив позади "Лацио", и пропустила стадию 1/16 турнира. В прошлом сезоне "Фейеноорд" играл в финале Лиги Конференций. Сильная, интересная команда. Против "Шахтера" не сыграют основной вратарь Джастин Бейло и полузащитник Квинтен Тимбер.

Напомним, футбольная Ассоциация Англии может наказать лондонский "Арсенал" по мотивам матча против "Борнмута".

А главный тренер лондонского "Челси" Грэм Поттер прокомментировал выход своей команды в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко пошел на существенное понижение зарплаты ради регулярной игровой практики.