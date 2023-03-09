Как Шахтер может обыграть Фейеноорд — анонс матча Лиги Европы

Анонс матча 1/8 Лиги Европы "Шахтер" — "Фейеноорд"
В рамках первого поединка 1/8 Лиги Европы донецкий "Шахтер" примет в Варшаве нидерландский "Фейеноорд". Это будет еще одно сложно испытание для команды Игора Йовичевича, но легких соперников в еврокубковом турнире не осталось.
У "горняков" есть аргументы для того, чтобы обыграть Арне Слота, сообщает портал Новини.LIVE.
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Чемпионы Украины очень хорошо начали 2023 год, не допустив ни одного поражения в четырех матчах. Однако они еще не сталкивались с соперником уровня "Фейенорда", который подошел к противостоянию в ранге лучшей команды Нидерландов.
Где и когда смотреть матч "Шахтер" — "Фейеноорд"
В четверг, девятого марта, состоится первый поединок 1/8 плей-офф Лиги Европы, в котором донецкий "Шахтер" примет нидерландский "Фейеноорд". Начало матча в 22:00. Команды выведет на поле стадиона "Войска Польского" в Варшаве главный арбитр из Словакии Иван Кружляк.
Украинские болельщики смогут посмотреть поединок "Шахтер" — "Фейеноорд" онлайн в прямом эфире на медиасервисе Megogo или платформе Воля ТВ.
Анонс матча "Шахтер" — "Фейеноорд"
"Горнякам" было тяжело в противостоянии с французским "Ренном". Команда Бруно Женезио в кризисе, но зато с постоянной игровой практикой. "Шахтер" же три месяца готовился ко второй части сезона. И все же там, где не хватило сил в атаке, помогли характер и мастерство Анатолия Трубина. Молодой голкипер отразил три удара в серии послематчевых пенальти, поэтому "горняки" все еще в Лиге Европы.
В чемпионате Украины у "Шахтера" нет никаких проблем. "Минай" и "Металлист 1925" были разгромлены с общим счетом 11:1, причем обе встречи для "горняков" были выездными. Отставание от "Днепра-1" в турнирной таблице сокращается.
У "Шахтера" есть кадровые проблемы. Из-за дисквалификации матч пропустят основные игроки линии обороны Бондарь, Михайличенко и Конопля. У Николая Матвиенко есть проблемы со здоровьем. Тренерский штаб размышляет, как справиться с кадровым дефицитом.
"Фейеноорд" лидирует в чемпионате Нидерландов, опережая и "Аякс", и АЗ с ПСВ. Команда из Роттердама пропустила всего 22 гола — это второй показатель дивизиона после "Твенте" (21 мяч). Подопечные Арне Слота играют по схеме 4-3-3 с быстрыми, разнообразными атаками и высоким прессингом.
Эта команда выиграла группу в Лиге Европы, оставив позади "Лацио", и пропустила стадию 1/16 турнира. В прошлом сезоне "Фейеноорд" играл в финале Лиги Конференций. Сильная, интересная команда. Против "Шахтера" не сыграют основной вратарь Джастин Бейло и полузащитник Квинтен Тимбер.
Напомним, футбольная Ассоциация Англии может наказать лондонский "Арсенал" по мотивам матча против "Борнмута".
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