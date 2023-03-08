Даниил Сикан из "Шахтера" рассказал, зачем побил россиянина в Турции
Форвард сборной Украины и донецкого "Шахтера" Даниил Сикан раскрыл детали конфликта с россиянином на сборах в Турции.
Молодой футболист рассказал, почему ударил оппонента по лицу в интервью клубному YouTube-каналу "горняков".
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21-летний Даниил Сикан оказался в эпицентре скандала после того, как на сборах "Шахтера" в Турции подрался с российским туристом.
Кто спровоцировал конфликт с Турции
Футболист рассказал, что спровоцировало конфликт между ним и оппонентом. Форвард не собирался применять силу, однако россиянин не оставил ему иного выбора.
"Это было вечером. Я шел с Ромой Терновым, который у нас занимается обувью. Мы шли играть в бильярд. Он был с детьми, с женщиной. Видит, что мы "Шахтер", что мы из Украины, и выкрикнул "Спартак" чемпион". Я в тот момент не услышал. Рома рассказал мне, что он кричал. А я еще в начале собрания говорил, что если ни с кем из россиян не подеремся, то можно считать, что собрание провалено", — рассказал Даниил Сикан.
Украинцы не стали провоцировать конфликт, поскольку рядом находились дети и другие туристы. Они продолжили спокойно общаться друг с другом, но внезапно услышали крики на русском языке.
Развязка противостояния
Сикан с другом ушли в номер, хотя уже тогда Даниила переполняли эмоции. Не дождавшись от украинцев ответа, россиянин ушел в свой номер. Однако позже форвард "Шахтера" снова встретил этого туриста.
"Мы сидели в стороне, общались с ребятами. Он снова подошел и начал что-то кричать про "Спартак", свою страну, ругался. Я встал, подошел к нему. Слово за слово, я дал ему пощечину. Он упал на плитку, пытался подняться, но у него не получилось. А через день их выгнали из гостиницы", — объяснил Даниил Сикан.
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