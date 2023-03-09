Як Шахтар може обіграти Феєнорд — анонс матчу Ліги Європи

"Гірники" приймуть команду з Роттердама у Варшаві

У рамках першого поєдинку 1/8 Ліги Європи донецький "Шахтар" прийме у Варшаві нідерландський "Феєнорд". Це буде ще одне складне випробування для команди Ігора Йовичевича, але легких суперників у єврокубковому турнірі не лишилося.

"Гірники" мають аргументи для того, щоб обіграти Арне Слота, повідомляє портал Новини.LIVE.

Чемпіони України дуже добре розпочали 2023 рік, не допустивши жодної поразки у чотирьох матчах. Однак вони ще не стикалися із суперником рівня "Феєнорда", який підійшов до протистояння в ранзі кращої команди Нідерландів.

Де і коли дивитися матч "Шахтар" — "Феєнорд"

У четвер, дев'ятого березня, відбудеться перший поєдинок 1/8 плей-офф Ліги Європи, в якому донецький "Шахтар" прийме нідерландський "Феєнорд". Початок матчу о 22:00. Команди виведе на поле стадіону "Війська Польського" у Варшаві головний арбітр зі Словаччини Іван Кружляк.

Українські вболівальники зможуть переглянути поєдинок "Шахтар" — "Феєнорд" онлайн у прямому ефірі на медіасервісі Megogo або платформі Воля ТВ.

Анонс матчу "Шахтар" — "Феєнорд"

"Гірникам" було важко у протистоянні з французьким "Ренном". Команда Бруно Женезіо в кризі, проте з постійною ігровою практикою. "Шахтар" три місяці готувався до другої частини сезону. І все ж таки там, де не вистачило сил в атаці, допомогли характер і майстерність Анатолія Трубіна. Молодий голкіпер відбив три удари в серії післяматчевих пенальті, тож "гірники" все ще у Лізі Європи.

У чемпіонаті України "Шахтар" не має жодних проблем. "Минай" та "Металліст 1925" були розгромлені із загальним рахунком 11:1, причому обидві зустрічі для "гірників" були виїзними. Відставання від "Дніпра-1" у турнірній таблиці скорочується.

"Шахтар" має кадрові проблеми. Через дискваліфікацію матч пропустять основні гравці лінії оборони Бондар, Михайличенко та Конопля. Микола Матвієнко має проблеми зі здоров'ям. Тренерський штаб розмірковує, як упоратися з кадровим дефіцитом.

"Феєнорд" лідирує в чемпіонаті Нідерландів, випереджаючи й "Аякс", і АЗ з ПСВ. Команда з Роттердама пропустила лише 22 голи — це другий показник дивізіону після "Твенте" (21 м'яч). Підопічні Арне Слота грають за схемою 4-3-3 зі швидкими, різноманітними атаками та високим пресингом.

Ця команда виграла групу в Лізі Європи, залишивши позаду "Лаціо" і пропустила стадію 1/16 турніру. Минулого сезону "Феєнорд" грав у фіналі Ліги Конференцій. Сильна, цікава команда. Проти "Шахтаря" не зіграють основний воротар Джастін Бейло та півзахисник Квінтен Тімбер.

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