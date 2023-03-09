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Анонс матчу 1/8 Ліги Європи "Шахтар" — "Феєнорд"

9 березня 2023 06:37
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Як Шахтар може обіграти Феєнорд — анонс матчу Ліги Європи
"Гірники" приймуть команду з Роттердама у Варшаві
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У рамках першого поєдинку 1/8 Ліги Європи донецький "Шахтар" прийме у Варшаві нідерландський "Феєнорд". Це буде ще одне складне випробування для команди Ігора Йовичевича, але легких суперників у єврокубковому турнірі не лишилося.

"Гірники" мають аргументи для того, щоб обіграти Арне Слота, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Чемпіони України дуже добре розпочали 2023 рік, не допустивши жодної поразки у чотирьох матчах. Однак вони ще не стикалися із суперником рівня "Феєнорда", який підійшов до протистояння в ранзі кращої команди Нідерландів.

Де і коли дивитися матч "Шахтар" — "Феєнорд"

У четвер, дев'ятого березня, відбудеться перший поєдинок 1/8 плей-офф Ліги Європи, в якому донецький "Шахтар" прийме нідерландський "Феєнорд". Початок матчу о 22:00. Команди виведе на поле стадіону "Війська Польського" у Варшаві головний арбітр зі Словаччини Іван Кружляк.

Українські вболівальники зможуть переглянути поєдинок "Шахтар" — "Феєнорд" онлайн у прямому ефірі на медіасервісі Megogo або платформі Воля ТВ.

Шахтар - Фейєнорд

Анонс матчу "Шахтар" — "Феєнорд"

"Гірникам" було важко у протистоянні з французьким "Ренном". Команда Бруно Женезіо в кризі, проте з постійною ігровою практикою. "Шахтар" три місяці готувався до другої частини сезону. І все ж таки там, де не вистачило сил в атаці, допомогли характер і майстерність Анатолія Трубіна. Молодий голкіпер відбив три удари в серії післяматчевих пенальті, тож "гірники" все ще у Лізі Європи.

У чемпіонаті України "Шахтар" не має жодних проблем. "Минай" та "Металліст 1925" були розгромлені із загальним рахунком 11:1, причому обидві зустрічі для "гірників" були виїзними. Відставання від "Дніпра-1" у турнірній таблиці скорочується.

"Шахтар" має кадрові проблеми. Через дискваліфікацію матч пропустять основні гравці лінії оборони Бондар, Михайличенко та Конопля. Микола Матвієнко має проблеми зі здоров'ям. Тренерський штаб розмірковує, як упоратися з кадровим дефіцитом.

Шахтар - Фейєнорд

"Феєнорд" лідирує в чемпіонаті Нідерландів, випереджаючи й "Аякс", і АЗ з ПСВ. Команда з Роттердама пропустила лише 22 голи — це другий показник дивізіону після "Твенте" (21 м'яч). Підопічні Арне Слота грають за схемою 4-3-3 зі швидкими, різноманітними атаками та високим пресингом.

Ця команда виграла групу в Лізі Європи, залишивши позаду "Лаціо" і пропустила стадію 1/16 турніру. Минулого сезону "Феєнорд" грав у фіналі Ліги Конференцій. Сильна, цікава команда. Проти "Шахтаря" не зіграють основний воротар Джастін Бейло та півзахисник Квінтен Тімбер.

Нагадаємо, футбольна Асоціація Англії може покарати лондонський "Арсенал" за мотивами матчу проти "Борнмуту".

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