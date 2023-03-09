Игор Йовичевич рассказал про план "Шахтера" на игру с "Фейеноордом"

"Горняков" ждет еще один тяжелый еврокубковый поединок

Главный тренер донецкого "Шахтера" Игор Йовичевич рассказал о подготовке своей команды в первому матчу 1/8 Лиги Европы с нидерландским "Фейеноордом".

Соперник "горняков" является действующим лидером в своем национальном первенстве, но у донецкой команды есть план на игру, заверил тренер в интервью официальному сайту клуба.

Донецкий "Шахтер" столкнулся с серьезными кадровыми проблемами накануне поединка с "Фейеноордом". Из-за деквалификаций в этом матче не смогут сыграть сразу три игрока линии обороны. Под вопросом выход на поле и Николая Матвиенко.

"Нас ждет тяжелый матч. Даже если бы мы сыграли оптимальный составом, он все равно получился бы непростым. План на игру готов. У "Шахтера" есть футбольные аргументы, которые можем противопоставить "Фейеноорду". Знаем их слабые и сильные стороны, понимаем, что они представляют собой на поле, в какой форме находятся.

Футболисты, которые появятся, будут готовы отдать все силы на поле, и я в этом ни минуты не сомневаюсь. Понятно, что мы должны сыграть организованно, дисциплинированно и сконцентрировано, ведь против нас будет действовать хорошая команда. Но я уверен, что моя команда будет биться от первых до последних минут и мы будем верить в результат", — пообещал Игор Йовичевич.

"Шахтер" готов к сложному матчу

Наставник "Шахтер" отметил хорошую организацию игру соперника из Нидерландов. Роттердамцы делают ставку на комбинационный футбол. У них есть ресурс, который позволяет обыгрывать соперников.

"Там индивидуально сильные футболисты, на каждой позиции у "Фейеноорда" сильные исполнители, но я бы также отметил командные действия. Соперник в хорошей форме, много забивает, уверенно чувствует себя, а победы только придают силы и веры в собственные способности. Но мы тоже в хорошей форме, и они тоже готовятся к нам, как мы к ним", — рассказал Игор Йовичевич.

Напомним, форвард сборной Украины и донецкого "Шахтера" Даниил Сикан раскрыл детали конфликта с россиянином на сборах в Турции. Молодой футболист рассказал, почему ударил оппонента по лицу.

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