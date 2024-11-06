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Іман Хеліф все ж таки є "чоловіком" — з'явилася нова інформація

6 листопада 2024 22:31
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
З'явилися докази, що олімпійська чемпіонка Іман Халіф – чоловік
Іман Хеліф із золотою медаллю. Фото: Reuters
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

З'явилися докази, що олімпійська чемпіонка 2024 року з боксу алжирка Іман Хеліф є чоловіком. Раніше ще під час ОІ у Парижі її звинуватили у трансгендерності, але у МОК спростували всі звинувачення.

Французький журналіст Джаффар Айт Аудія повідомив, що отримав копію медичного обстеження, яке доведе, що Хеліф — це чоловік, повідомляє Reduxx.

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Зазначимо, що 2023 року міжнародна федерація аматорського боксу IBA дискваліфікувала Іман після її перемоги на чемпіонаті світу. Причиною такого рішення став підвищений рівень тестостерону у дівчини.

Потім на Олімпійські ігри Хеліф допустили, оскільки МОК вважали дискваліфікацію від IBA неправомірною.

На Олімпіаді алжирка в 1/8 фіналу здобула перемогу над Анджелою Каріні, яка відмовилася продовжувати бій після першого сильного удару. Після бою Іман почали звинувачувати в тому, що вона є трансгендером. Серед критиків був мільярдер Ілон Маск.

Іман Халіф
Висновок лікарів щодо Хеліф. Фото: Джаффар Айт Аудія

Хто ж насправді Хеліф

Журналіст Аудія стверджує, що у медичному звіті за червень 2023 року лікарі діагностували у дівчини дефіцит 5-альфа-редуктази, який впливає на розвиток статевих органів у дитини. Подібна проблема поширена у чоловіків.

Часто через аномалію немовлят-хлопчиків плутають із дівчатками, оскільки деформовано статеві органи.

При цьому, МРТ показало відсутність матки.

За словами французького журналіста, медичний огляд Хеліф показав наявність внутрішніх яєчок та "мікропенісу", що нагадує збільшений клітор. Також хромосомний тест нібито підтвердив, що Іман має каріотип XY, а аналіз рівня тестостерону показав значення, характерні для чоловіків.

Складові висновки лікарі припустили, що аномалія могла стати наслідком кровної спорідненості батьків дівчини.

Нагадаємо, олімпійська чемпіонка у стрибках у висоту Ярослава Магучіх розповіла про проблеми у спорті.

Зірковий вінгер "Ліверпуля" та збірної Єгипту Мохаммед Салах хоче у чемпіонат Іспанії.

бокс Алжир трансгендери аматорський бокс Іман Хеліф

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