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Хелиф все же оказалась "мужчиной" — появилась новая информация

6 ноября 2024 22:31
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Появились доказательства, что олимпийская чемпионка Иман Халиф — мужчина
Иман Хелиф с золотой медалью. Фото: Reuters
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Появились доказательства, что олимпийская чемпионка 2024 года по боксу алжирка Иман Хелиф является мужчиной. Ранее еще во время ОИ в Париже ее обвинили в трансгендерности, но в МОК опровергли все обвинения.

Французский журналист Джаффар Айт Аудия сообщил, что получил копию медицинского обследования, которое докажет, что Хелиф — это мужчина, передает Reduxx.

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Отметим, что 2023 году международная федерация любительского бокса IBA, дисквалифицировала Иман после ее победы на чемпионате мира. Причиной такого решения стал повышенный уровень тестостерона у девушки.

Затем на Олимпийские игры Хелиф допустили, поскольку в МОК посчитали дисквалификацию от IBA неправомерной.

На Олимпиаде алжирка в 1/8 финала одержала победу над Анджелой Карини, которая отказалась продолжать бой после первого сильного удара. Иман начали обвинять в том, что она трансгендер. Среди критиков был миллиардер Илон Маск.

Иман Халиф
Заключение врачей по Хелиф. Фото: Джаффар Айт Аудия

Кто же на самом деле Хелиф

Журналист Аудия утверждает, что в медицинском отчете за июнь 2023 года врачи диагностировали у девушки дефицит 5-альфа-редуктазы, который влияет на развитие половых органов у ребенка. Подобная проблема распространена у мужчин.

Часто из-за аномалии младенцев-мальчиков путают с девочками, поскольку деформированы половые органы.

При этом МРТ показало отсутствие матки.

По словам французского журналиста, медицинский осмотр Хелиф показал наличие внутренних яичек и "микропениса", напоминающего увеличенный клитор. Также хромосомный тест якобы подтвердил, что у Иман кариотип XY, а анализ уровня тестостерона показал значения, характерные для мужчин.

Составляющие заключения врачи допустили, что аномалия могла стать последствием кровной родственности родителей девушки.

Напомним, олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Ярослава Магучих рассказала о проблемах в спорте.

Звездный вингер "Ливерпуля" и сборной Египта Мохаммед Салах хочет в чемпионат Испании.

бокс Алжир трансгендеры любительский бокс Иман Хелиф

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