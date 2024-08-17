Скандальная олимпийская чемпионка Иман Хелиф сменила имидж после буллинга

Алжирская боксерша Иман Хелиф. Фото: instagram.com/imane_khelif_10/

Звезда скандалов на Олимпийских играх-2024 в Париже Иман Хелиф из Алжира вернулась на родину. Одним из первых дел, сделанных девушкой, была смена имиджа.

Обвиненная россиянами из IBA в том, что она трансгендер, стала более женственной, передает портал "Трибуна".

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Иман Хелиф. Фото: instagram.com/imane_khelif_10/

Иман Хелиф стала звездой в Алжире

Олимпийская чемпионка по боксу во время турнира подверглась сокрушительной критике из-за обвинений в трансгендерности со стороны организации IBA из-за чемпионата мира в 2023 году, где она провалила тест на тестостерон. Не разобравшись в ситуации, негативно о ней говорили даже Дональд Трамп и Илон Маск.

Через устроенный буллинг Хелиф будет подавать иск против Маска и других известных людей, поддержавших критику.

Иман Хелиф. Фото: instagram.com/imane_khelif_10/

Также для того, чтобы люди меньше всматривались в то, является ли она трансгендером, Иман сменила имидж на более женственный.

В Алжире чемпионка посетила популярный салон Beauty Code, где ей сделали макияж и модельную прическу.

В своем сообщении салон красоты высмеял итальянскую боксершу Карини, отказавшуюся от боя на Олимпийских играх с Хелиф после первого пропущенного мощного удара. Она считала алжирку трансгендером. Именно после этого боя на будущую чемпионку полилась критика.

"Итальянка показала нам, что на ринге могут оказаться даже школьные плаксы, те, кто придумывает ложь, чтобы украсть чужую славу", — говорится в сообщении салона.

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