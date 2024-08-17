Скандальна олімпійська чемпіонка Іман Хеліф змінила імідж після булінгу

Алжирська боксерка Іман Хеліф. Фото: instagram.com/imane_khelif_10/

Зірка скандалів на Олімпійських іграх-2024 у Парижі Іман Хеліф з Алжиру повернулася на батьківщину. Однією з перших справ, які зробила дівчина, була зміна іміджу.

Звинувачена росіянами з IBA в тому, що вона трансгендер, стала більш жіночою, передає портал "Трибуна".

Читайте також:

Іман Хеліф. Фото: instagram.com/imane_khelif_10/

Іман Хеліф стала зіркою в Алжирі

Олімпійська чемпіонка з боксу під час турніру зазнала нищівної критики через звинувачення в трансгендерності з боку організації IBA на чемпіонаті світу у 2023 році, коли вона провалила тест на тестостерон. Не розібравшись в ситуації негативно про неї говорили навіть Дональд Трамп та Ілон Маск.

Через влаштований булінг Хеліф подаватиме позов проти Маска та інших відомих людей, які підтримали критику.

Іман Хеліф. Фото: instagram.com/imane_khelif_10/

Також для того, щоб люди менше вдивлялися в те, чи вона є трансгендером, Іман змінила імідж на більш жіночий.

В Алжирі чемпіонка відвідала популярний салон Beauty Code, в якому їй зробили макіяж та модельну зачіску.

У своєму повідомленні салон краси висміяв італійську боксерку Каріні, яка відмовилася битися на Олімпійських іграх з Хеліф після першого пропущеного потужного удару. Вона вважала алжирку трансгендером. Саме після цього бою на майбутню чемпіонку полилася критика.

"Італійка показала нам, що на рингу можуть опинитися навіть шкільні плакси, ті, хто вигадує брехню, щоб вкрасти чужу славу", — йдеться в повідомленні салону.

Нагадаємо, Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі.

"Евертон" знайшов заміну Миколенко — українець готується до зміни клубу.

Беленюк вперше відкрив таємницю особистого життя.

Тренер "Барселони" пішов у відставку невдовзі після початку роботи в клубі — що відомо.

Харлан пояснила, чому кричить після перемог під час фехтувальних поєдинків.

Коляденко назвала людину, якій присвятила свою медаль Олімпіади-2024.