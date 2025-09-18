Відео
Головна Спорт Ім'я росіянина Яшина хочуть прибрати з трофея воротарів

Ім'я росіянина Яшина хочуть прибрати з трофея воротарів

Дата публікації: 18 вересня 2025 09:35
УЄФА хоче прибрати ім'я Льва Яшина з престижного трофея
Лев Яшин у документальному фільмі. Кадр із відео

На рівні УЄФА розгорілася дискусія про можливе перейменування воротарської нагороди "Трофей Яшина", яка з 2019 року вручалася найкращому голкіперу світу.

Британська делегація запропонувала прибрати ім'я радянської легенди та розглянути інші варіанти, повідомляє Sport24.

Серед можливих нових імен фігурують культові воротарі XX століття: англієць Гордон Бенкс та італієць Діно Дзофф. Саме ці прізвища названі як основні альтернативи Льву Яшину, ім'я якого міцно пов'язане з історією світового футболу.

Лев Яшин
Лев Яшин після матчу. Кадр із відео

Перейменування поки що перебуває тільки на стадії обговорень, остаточного рішення ухвалено не було. Питання винесено на рівень Виконкому УЄФА, де ідея викликала жваві суперечки. Поки не зрозуміло, чи буде винесено голосування і коли саме це може статися.

Чому рішення УЄФА стане знаковим

"Трофей Яшина" був заснований виданням France Football шість років тому та став символом визнання унікальної ролі голкіперів у сучасному футболі. Першим лауреатом став Аліссон, пізніше нагороду вигравали Куртуа, Доннарумма та двічі Еміліано Мартінес.

Сам факт того, що обговорюється зміна назви, вже викликав реакцію у футбольному середовищі. Багато хто вважає, що постать Яшина, єдиного воротаря, удостоєного "Золотого м'яча", має надто вагоме значення для того, щоб його ім'я зникло з престижного трофея. 

Лев Яшин був радянським воротарем, якого називали "Чорною пантерою". Він став єдиним голкіпером в історії футболу, який отримав "Золотий м'яч" (1963). За кар'єру Яшин провів понад 800 матчів, виграв Олімпіаду-1956 та чемпіонат Європи-1960, п'ять разів ставав чемпіоном СРСР із "Динамо" Москва. Яшин увійшов до символічної збірної XX століття.

Нагадаємо, стало відомо, що відбувається зі стадіоном "Дніпро-Арена", який виставлено на продаж в Україні.

У справі про допінг Михайла Мудрика є важливий аспект, про який не прийнято публічно говорити.

спорт футбол УЄФА російські спортсмени Лев Яшин
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
