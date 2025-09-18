УЕФА хочет убрать имя Льва Яшина с престижного трофея

Лев Яшин в документальном фильме. Кадр из видео

На уровне УЕФА разгорелась дискуссия о возможном переименовании вратарской награды "Трофей Яшина" которая с 2019 года вручалась лучшему голкиперу мира.

Британская делегация предложила убрать имя советской легенды и рассмотреть другие варианты, сообщает Sport24.

Среди возможных новых имен фигурируют культовые вратари XX века: англичанин Гордон Бэнкс и итальянец Дино Дзофф. Именно эти фамилии названы как основные альтернативы Льву Яшину, имя которого прочно связано с историей мирового футбола.

Лев Яшин после матча. Кадр из видео

Переименование пока находится только на стадии обсуждений, окончательного решения принято не было. Вопрос вынесен на уровень Исполкома УЕФА, где идея вызвала оживленные споры. Пока не ясно, будет ли вынесено голосование и когда именно это может произойти.

Почему решение УЕФА станет знаковым

"Трофей Яшина" был учрежден изданием France Football шесть лет назад и стал символом признания уникальной роли голкиперов в современном футболе. Первым лауреатом стал Алиссон, позже награду выигрывали Куртуа, Доннарумма и дважды Эмилиано Мартинес.

Сам факт того, что обсуждается изменение названия, уже вызвал реакцию в футбольной среде. Многие считают, что фигура Яшина, единственного вратаря, удостоенного "Золотого мяча", имеет слишком весомое значение для того, чтобы его имя исчезло с престижного трофея.

Лев Яшин был советским вратарем, которого называли "Черной пантерой". Он стал единственным голкипером в истории футбола, получившим "Золотой мяч" (1963). За карьеру Яшин провел более 800 матчей, выиграл Олимпиаду-1956 и чемпионат Европы-1960, пять раз становился чемпионом СССР с "Динамо" Москва. Яшин вошел в символическую сборную XX века.

