Тренер Порту Сержіу Консейсау пообіцяв здивувати Інтер у матчі-відповіді ЛЧ

Португальці мають намір помститися "нерадзуррі" за поразку на "Джузеппі Меацца"

Головний тренер португальського "Порту" Сержіу Консейсау залишився розчарований поразкою від італійського "Інтера" (0:1) у першому матчі 1/8 плей-офф Ліги чемпіонів.

Наставник не сумнівається в тому, що поєдинок у відповідь пройде за іншим сценарієм, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

"Порту" ні в чому не поступався "Інтеру" майже до фінального свистка. Португальська команда продемонструвала технічний, винахідливий футбол. "Дракони" стримували атаки суперника та регулярно проводили контрудари.

В очікуванні матчу-відповіді

Єдиний гол у матчі "Порту" пропустив наприкінці поєдинку. На той час підопічні Сержіу Консейсау вже грали у меншості після вилучення Оттавіо, який заробив повторне попередження.

"Мені нема в чому дорікнути своїй команді. Гра "Порту" повністю відповідала рівню Ліги чемпіонів. У нас був план на цю гру, ми чітко йшли й були близькі до успіху. Іноді цього просто виявляється недостатньо.

Суддівство? Я не коментую рішення суддів. У жодному разі вже не можна нічого змінити. Але ми побачили, що "Інтер" можна перемогти. Попереду ще один матч, і він вийде зовсім іншим. Наше протистояння ще не завершене", — заявив Сержіу Консейсау.

Нагадаємо, форвард "Інтера" Ромелу Лукаку розповів про подолання ігрової кризи. Бельгієць забив уже у другому матчі поспіль і не збирається зупинятися.

Форвард "Дніпра-1" Артем Довбик може не зіграти у матчі-відповіді Ліги Конференцій проти АЕКу. Футболіст зазнав травми.