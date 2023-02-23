Тренер Порту Сержіу Консейсау пообіцяв здивувати Інтер у матчі-відповіді ЛЧ

"Інтер" можна перемогти": тренер "Порту" пообіцяв здивувати суперника у матчі-відповіді
Головний тренер португальського "Порту" Сержіу Консейсау залишився розчарований поразкою від італійського "Інтера" (0:1) у першому матчі 1/8 плей-офф Ліги чемпіонів.
Наставник не сумнівається в тому, що поєдинок у відповідь пройде за іншим сценарієм, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
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"Порту" ні в чому не поступався "Інтеру" майже до фінального свистка. Португальська команда продемонструвала технічний, винахідливий футбол. "Дракони" стримували атаки суперника та регулярно проводили контрудари.
𝗝𝘂𝗻𝘁𝗼𝘀💙 #FCIMFCP #UCL pic.twitter.com/4GYeMPqCG5— FC Porto (@FCPorto) February 22, 2023
В очікуванні матчу-відповіді
Єдиний гол у матчі "Порту" пропустив наприкінці поєдинку. На той час підопічні Сержіу Консейсау вже грали у меншості після вилучення Оттавіо, який заробив повторне попередження.
"Мені нема в чому дорікнути своїй команді. Гра "Порту" повністю відповідала рівню Ліги чемпіонів. У нас був план на цю гру, ми чітко йшли й були близькі до успіху. Іноді цього просто виявляється недостатньо.
Суддівство? Я не коментую рішення суддів. У жодному разі вже не можна нічого змінити. Але ми побачили, що "Інтер" можна перемогти. Попереду ще один матч, і він вийде зовсім іншим. Наше протистояння ще не завершене", — заявив Сержіу Консейсау.
Нагадаємо, форвард "Інтера" Ромелу Лукаку розповів про подолання ігрової кризи. Бельгієць забив уже у другому матчі поспіль і не збирається зупинятися.
Форвард "Дніпра-1" Артем Довбик може не зіграти у матчі-відповіді Ліги Конференцій проти АЕКу. Футболіст зазнав травми.