Тренер Порту Сержиу Консейсау пообещал удивить Интер в ответном матче ЛЧ

Португальцы намерены отомстить "нерадзурри" за поражение на "Джузеппе Меацца"

Главный тренер португальского "Порту" Сержиу Консейсау остался разочарован поражением от итальянского "Интера" (0:1) в первом матче 1/8 плей-офф Лиги чемпионов.

Наставник не сомневается в том, что ответный поединок пройдет по другому сценарию, сообщает официальный сайт УЕФА.

"Порту" ни в чем не уступал "Интеру" почти до самого финального свистка. Португальская команда продемонстрировала техничный, изобретательный футбол. "Драконы" сдерживали атаки соперника и регулярно проводили контрудары.

В ожидании ответного матча

Единственный гол в матче "Порту" пропустил в конце поединка. К тому времени подопечные Сержиу Консейсау уже играли в меньшинстве после удаления Оттавио, который заработал повторное предупреждение.

"Мне не в чем упрекнуть свою команду. Игра "Порту" полностью соответствовала уровню Лиги чемпионов. У нас был план на эту игру, мы четко ему следовали и были близки к успеху. Иногда этого просто оказывается недостаточно.

Судейство? Я не комментирую решения арбитров. В любом случае уже нельзя ничего изменить. Но мы увидели, что "Интер" можно победить. Впереди еще один матч, и он получится совершенно другим. Наше противостояние еще не завершено", — заявил Сержиу Консейсау.

Напомним, форвард "Интера" Ромелу Лукаку рассказал о преодолении игрового кризиса. Бельгиец забил уже во втором матче подряд и не собирается останавливаться.

Форвард "Днепра-1" Артем Довбик может не сыграть в ответном матче Лиги Конференций против АЕКа. Футболист получил травму.