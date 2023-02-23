Тренер Порту Сержиу Консейсау пообещал удивить Интер в ответном матче ЛЧ

"Интер" можно победить": тренер "Порту" пообещал удивить соперника в ответном матче
Главный тренер португальского "Порту" Сержиу Консейсау остался разочарован поражением от итальянского "Интера" (0:1) в первом матче 1/8 плей-офф Лиги чемпионов.
Наставник не сомневается в том, что ответный поединок пройдет по другому сценарию, сообщает официальный сайт УЕФА.
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"Порту" ни в чем не уступал "Интеру" почти до самого финального свистка. Португальская команда продемонстрировала техничный, изобретательный футбол. "Драконы" сдерживали атаки соперника и регулярно проводили контрудары.
𝗝𝘂𝗻𝘁𝗼𝘀💙#FCIMFCP #UCL pic.twitter.com/4GYeMPqCG5— FC Porto (@FCPorto) February 22, 2023
В ожидании ответного матча
Единственный гол в матче "Порту" пропустил в конце поединка. К тому времени подопечные Сержиу Консейсау уже играли в меньшинстве после удаления Оттавио, который заработал повторное предупреждение.
"Мне не в чем упрекнуть свою команду. Игра "Порту" полностью соответствовала уровню Лиги чемпионов. У нас был план на эту игру, мы четко ему следовали и были близки к успеху. Иногда этого просто оказывается недостаточно.
Судейство? Я не комментирую решения арбитров. В любом случае уже нельзя ничего изменить. Но мы увидели, что "Интер" можно победить. Впереди еще один матч, и он получится совершенно другим. Наше противостояние еще не завершено", — заявил Сержиу Консейсау.
Напомним, форвард "Интера" Ромелу Лукаку рассказал о преодолении игрового кризиса. Бельгиец забил уже во втором матче подряд и не собирается останавливаться.
Форвард "Днепра-1" Артем Довбик может не сыграть в ответном матче Лиги Конференций против АЕКа. Футболист получил травму.