Йовичевич очолив польський Відзев і не повернеться працювати в Україну

Ігор Йовичевич. Фото: "Шахтар"

Колишній головний тренер донецького "Шахтаря", "Дніпра-1" та львівських "Карпат" Ігор Йовичевич не повернеться в Україну. Фахівець знайшов роботу в європейському чемпіонаті.

Фахівець очолив футбольний клуб "Відзев" у Польщі, повідомила пресслужба клубу.

Ігор Йовичевич. Фото: "Відзев"

Нова робота Йовичевича

"Відзев" із Лодзя підписав з 51-річним хорватом контракт до червня 2027 року. Фінансові деталі угоди очікувано не розкриваються.

До тренерського штабу увійшли українці Юрій Беньо та Андрій Ханас, а також іспанець Хав’єр Лобо, які працювали з Йовичевичем у "Шахтарі" (2022–2023) та болгарському "Лудогорці" (2024–2025).

Останнім клубом хорвата був саме "Лудогорець", з яким він виграв чемпіонат, Кубок та Суперкубок Болгарії, але залишив команду через конфлікт з керівництвом клубу.

В Україні Йовичевич виграв чемпіонат України з "Шахтарем" в сезоні 2022/2023 рр.

"Відзев" є 14-кратним чемпіоном Польщі, який нині опинився на 11-му місці в Екстракласі.

