Йовичевич очолив польський Відзев і не повернеться працювати в Україну

Йовичевич замість Динамо Київ очолив інший клуб
Колишній головний тренер донецького "Шахтаря", "Дніпра-1" та львівських "Карпат" Ігор Йовичевич не повернеться в Україну. Фахівець знайшов роботу в європейському чемпіонаті.
Фахівець очолив футбольний клуб "Відзев" у Польщі, повідомила пресслужба клубу.
Нова робота Йовичевича
"Відзев" із Лодзя підписав з 51-річним хорватом контракт до червня 2027 року. Фінансові деталі угоди очікувано не розкриваються.
До тренерського штабу увійшли українці Юрій Беньо та Андрій Ханас, а також іспанець Хав’єр Лобо, які працювали з Йовичевичем у "Шахтарі" (2022–2023) та болгарському "Лудогорці" (2024–2025).
Останнім клубом хорвата був саме "Лудогорець", з яким він виграв чемпіонат, Кубок та Суперкубок Болгарії, але залишив команду через конфлікт з керівництвом клубу.
В Україні Йовичевич виграв чемпіонат України з "Шахтарем" в сезоні 2022/2023 рр.
"Відзев" є 14-кратним чемпіоном Польщі, який нині опинився на 11-му місці в Екстракласі.
Нагадаємо, Кріштіану Роналду забив рекордну кількість голів у відборах на чемпіонати світу.
Раніше Гаррі Кейн також побив історичний рекорд за збірну Англії.
Читайте Новини.LIVE!