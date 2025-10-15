Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Йовичевич вместо Динамо Киев возглавил другой клуб

Йовичевич вместо Динамо Киев возглавил другой клуб

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 21:21
Йовичевич возглавил польский Видзев и не вернется работать в Украину
Игорь Йовичевич. Фото: "Шахтер"

Бывший главный тренер донецкого "Шахтера", "Днепра-1" и львовских "Карпат" Игорь Йовичевич не вернется в Украину. Специалист нашел работу в европейском чемпионате.

Специалист возглавил футбольный клуб "Видзев" в Польше, сообщила пресс-служба клуба.

Реклама
Читайте также:
Игор Йовичевич
Игорь Йовичевич. Фото: "Видзев"

Новая работа Йовичевича

"Видзев" из Лодзя подписал с 51-летним хорватом контракт до июня 2027 года. Финансовые детали сделки ожидаемо не раскрываются.

В тренерский штаб вошли украинцы Юрий Беньо и Андрей Ханас, а также испанец Хавьер Лобо, которые работали с Йовичевичем в "Шахтере" (2022-2023) и болгарском "Лудогорце" (2024-2025).

Последним клубом хорвата был именно "Лудогорец", с которым он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Болгарии, но покинул команду из-за конфликта с руководством клуба.

В Украине Йовичевич выиграл чемпионат Украины с "Шахтером" в сезоне 2022/2023 гг.

"Видзев" является 14-кратным чемпионом Польши, который сейчас оказался на 11-м месте в Экстраклассе.

Напомним, Криштиану Роналду забил рекордное количество голов в отборах на чемпионаты мира.

Ранее Гарри Кейн также побил исторический рекорд за сборную Англии.

Польша футбол Динамо Игор Йовичевич тренер
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации