Йовичевич возглавил польский Видзев и не вернется работать в Украину

Йовичевич вместо Динамо Киев возглавил другой клуб
Бывший главный тренер донецкого "Шахтера", "Днепра-1" и львовских "Карпат" Игорь Йовичевич не вернется в Украину. Специалист нашел работу в европейском чемпионате.
Специалист возглавил футбольный клуб "Видзев" в Польше, сообщила пресс-служба клуба.
Новая работа Йовичевича
"Видзев" из Лодзя подписал с 51-летним хорватом контракт до июня 2027 года. Финансовые детали сделки ожидаемо не раскрываются.
В тренерский штаб вошли украинцы Юрий Беньо и Андрей Ханас, а также испанец Хавьер Лобо, которые работали с Йовичевичем в "Шахтере" (2022-2023) и болгарском "Лудогорце" (2024-2025).
Последним клубом хорвата был именно "Лудогорец", с которым он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Болгарии, но покинул команду из-за конфликта с руководством клуба.
В Украине Йовичевич выиграл чемпионат Украины с "Шахтером" в сезоне 2022/2023 гг.
"Видзев" является 14-кратным чемпионом Польши, который сейчас оказался на 11-м месте в Экстраклассе.
Напомним, Криштиану Роналду забил рекордное количество голов в отборах на чемпионаты мира.
Ранее Гарри Кейн также побил исторический рекорд за сборную Англии.
Читайте Новини.LIVE!