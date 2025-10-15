Йовичевич возглавил польский Видзев и не вернется работать в Украину

Игорь Йовичевич. Фото: "Шахтер"

Бывший главный тренер донецкого "Шахтера", "Днепра-1" и львовских "Карпат" Игорь Йовичевич не вернется в Украину. Специалист нашел работу в европейском чемпионате.

Специалист возглавил футбольный клуб "Видзев" в Польше, сообщила пресс-служба клуба.

Игорь Йовичевич. Фото: "Видзев"

Новая работа Йовичевича

"Видзев" из Лодзя подписал с 51-летним хорватом контракт до июня 2027 года. Финансовые детали сделки ожидаемо не раскрываются.

В тренерский штаб вошли украинцы Юрий Беньо и Андрей Ханас, а также испанец Хавьер Лобо, которые работали с Йовичевичем в "Шахтере" (2022-2023) и болгарском "Лудогорце" (2024-2025).

Последним клубом хорвата был именно "Лудогорец", с которым он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Болгарии, но покинул команду из-за конфликта с руководством клуба.

В Украине Йовичевич выиграл чемпионат Украины с "Шахтером" в сезоне 2022/2023 гг.

"Видзев" является 14-кратным чемпионом Польши, который сейчас оказался на 11-м месте в Экстраклассе.

