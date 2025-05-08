Игор Йовичевич отказался от возвращения в УПЛ, хотя получил предложение

Игор Йовичевич. Фото: "Лудогорец"

В украинскую Премьер-лигу мог вернуться хорватский тренер Игор Йовичевич. Один из клубов делал ему предложение.

Об этом сообщил Telegram-канал "ТаТоТаке".

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Йовичевич может вернуться в Украину

Хорватский специалист ранее в Украине успешно тренировал львовские "Карпаты", СК "Днепр-1" и донецкий "Шахтер". С "горняками" специалист выиграл золотые медали чемпионата.

Не сообщается, какой клуб выходил на Йовичевича. При этом известно, что тренер отказался возвращаться в Украину.

Хорват сейчас тренирует болгарский клуб "Лудогорец", который постоянно становится чемпионом страны и играет в Лиге чемпионов.

Отметим, что Йовичевича уволили из "Шахтера" после сезона, когда команда стала чемпионом Украины.

После увольнения он уехал в Саудовскую Аравию, где возглавил "Аль Раед", из которого его уволили до завершения контракта.

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