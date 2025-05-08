Ігор Йовічевіч відмовився від повернення в УПЛ, хоча отримав пропозицію

Ігор Йовічевіч. Фото: "Лудогорець"

В українську Прем’єр-лігу міг повернутися хорватський тренер Ігор Йовічевіч. Один з клубів робив йому пропозицію.

Про це повідомив Telegram-канал "ТаТоТаке".

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Йовічевіч може повернутися в Україну

Хорватський фахівець раніше в Україні успішно тренував львівські "Карпати", СК "Дніпро-1" та донецький "Шахтар". З "гірниками" спеціаліст виграв золоті медалі чемпіонату.

Не повідомляється, який клуб виходив на Йовічевіча. При цьому відомо, що тренер відмовився повертатися в Україну.

Хорват наразі тренує болгарський клуб "Лудогорець", який постійно стає чемпіоном країни та грає в Лізі чемпіонів.

Зазначимо, що Йовічевіча звільнили з "Шахтаря" після сезону, коли команда стала чемпіоном України.

Після звільнення він поїхав у Саудівську Аравію, де очолив "Аль Раед", з якого його звільнили до завершення контракту.

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