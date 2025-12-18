Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Історія втікачки до РФ Лискун отримала несподіване продовження

Історія втікачки до РФ Лискун отримала несподіване продовження

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 10:01
Чемпіонка Європи Лискун оголосила про шлюб у соцмережах
Софія Лискун у звичайному житті. Фото: instagram.com/sofiialyskun/

Чемпіонка Європи зі стрибків у воду Софія Лискун знову опинилася в центрі уваги. Після зміни українського громадянства на російське спортсменка заінтригувала шанувальників зміною статусу.

Інформація про можливе заміжжя з'явилася в профілі Софії в Instagram, де було оновлено статус та опубліковано нові матеріали особистого характеру.

Реклама
Читайте також:

Ще декілька місяців тому Софія Лискун стверджувала, що її попередні стосунки завершилися, і вона перебуває поза романтичними зв'язками. Нова публікація стала несподіваною для частини аудиторії та знову привернула увагу до спортсменки, яка регулярно опиняється в центрі суспільного обговорення.

София Лискун
Софія Лискун під час тренування. Фото: instagram.com/sofiialyskun/

Історія Лискун викликала широкий резонанс

Софія давно закрила доступ до своїх сторінок у соціальних мережах, проте продовжує їх активно вести. Нещодавно вона виклала знімок із великим букетом квітів і підписала його словом "Любов". Також у профілі Лискун теж змінилася інформація.

София Лискун
Профіль Софії Лискун. Фото: instagram.com/sofiialyskun/

Інтерес до змін в особистому житті спортсменки пов'язаний не тільки з її титулами, а й з репутаційним шлейфом, який тягнеться за нею останніми роками. Будь-які публічні кроки Лискун неминуче розглядаються через призму колишніх рішень і заяв.

Софія Лискун народилася в Луганську і раніше представляла Україну на міжнародній арені, завоювавши 12 медалей, включно з 11 нагородами чемпіонатів Європи та однією — чемпіонату світу. Скандал навколо її імені розгорівся після того, як вона оголосила про отримання російського громадянства, заявивши про дискримінацію в Україні та співпрацюючи з російськими пропагандистськими медіа, що спричинило різку реакцію спортивного співтовариства та громадськості.

Нагадаємо, голкіпер Андрій Лунін врятував "Реал" від ганьби в матчі, де мадридці були явними фаворитами.

Львівські "Карпати" очолив іспанський тренер — хто він та що відомо про його кар'єру.

спорт стрибки у воду російське громадянство російські спортсмени Софія Лискун
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації