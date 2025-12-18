Чемпіонка Європи Лискун оголосила про шлюб у соцмережах

Софія Лискун у звичайному житті. Фото: instagram.com/sofiialyskun/

Чемпіонка Європи зі стрибків у воду Софія Лискун знову опинилася в центрі уваги. Після зміни українського громадянства на російське спортсменка заінтригувала шанувальників зміною статусу.

Інформація про можливе заміжжя з'явилася в профілі Софії в Instagram, де було оновлено статус та опубліковано нові матеріали особистого характеру.

Ще декілька місяців тому Софія Лискун стверджувала, що її попередні стосунки завершилися, і вона перебуває поза романтичними зв'язками. Нова публікація стала несподіваною для частини аудиторії та знову привернула увагу до спортсменки, яка регулярно опиняється в центрі суспільного обговорення.

Софія Лискун під час тренування. Фото: instagram.com/sofiialyskun/

Історія Лискун викликала широкий резонанс

Софія давно закрила доступ до своїх сторінок у соціальних мережах, проте продовжує їх активно вести. Нещодавно вона виклала знімок із великим букетом квітів і підписала його словом "Любов". Також у профілі Лискун теж змінилася інформація.

Профіль Софії Лискун. Фото: instagram.com/sofiialyskun/

Інтерес до змін в особистому житті спортсменки пов'язаний не тільки з її титулами, а й з репутаційним шлейфом, який тягнеться за нею останніми роками. Будь-які публічні кроки Лискун неминуче розглядаються через призму колишніх рішень і заяв.

Софія Лискун народилася в Луганську і раніше представляла Україну на міжнародній арені, завоювавши 12 медалей, включно з 11 нагородами чемпіонатів Європи та однією — чемпіонату світу. Скандал навколо її імені розгорівся після того, як вона оголосила про отримання російського громадянства, заявивши про дискримінацію в Україні та співпрацюючи з російськими пропагандистськими медіа, що спричинило різку реакцію спортивного співтовариства та громадськості.

