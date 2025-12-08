Ліскун показала фото з Москви після отримання російського паспорта

Софія Ліскун із медаллю після одного з турнірів. Фото: instagram.com/sofiialyskun/

Колишня українська стрибунка у воду Софія Ліскун, яка нещодавно змінила громадянство та отримала російський паспорт, опублікувала фотографії з центру Москви.

На знімках, розміщених на сторінці спортсменки в Instagram, Софія позує на набережній, а за її спиною видно Кремль.

Титулована спортсменка посміхається на знімках, які зроблені на тлі символу держави, яка вже понад три роки веде повномасштабну війну проти України.

Софія Ліскун у Москві. Фото: instagram.com/sofiialyskun/

Публікація стала першим візуальним підтвердженням того, що 23-річна Софія Ліскун дійсно перебуває в Росії після зміни громадянства. До цього її місцезнаходження залишалося предметом обговорень, а сам перехід викликав широкий резонанс в українському спортивному середовищі.

Скандал навколо Ліскун

Раніше Софія пояснювала своє рішення тим, що нібито не могла повноцінно тренуватися в Києві та мала "проблеми з тренерами". Однак її поява в Москві та світлини поруч із Кремлем викликали нову хвилю критики з огляду на те, що впродовж багатьох років вона представляла Україну на міжнародних змаганнях.

Спортивні організації України продовжують аналізувати можливі юридичні наслідки зміни громадянства.

