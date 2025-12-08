Відео
Головна Спорт Ліскун показала провокативні фотографії на тлі Кремля

Ліскун показала провокативні фотографії на тлі Кремля

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 14:15
Ліскун показала фото з Москви після отримання російського паспорта
Софія Ліскун із медаллю після одного з турнірів. Фото: instagram.com/sofiialyskun/

Колишня українська стрибунка у воду Софія Ліскун, яка нещодавно змінила громадянство та отримала російський паспорт, опублікувала фотографії з центру Москви.

На знімках, розміщених на сторінці спортсменки в Instagram, Софія позує на набережній, а за її спиною видно Кремль.

Читайте також:

Титулована спортсменка посміхається на знімках, які зроблені на тлі символу держави, яка вже понад три роки веде повномасштабну війну проти України.

София Лискун
Софія Ліскун у Москві. Фото: instagram.com/sofiialyskun/

Публікація стала першим візуальним підтвердженням того, що 23-річна Софія Ліскун дійсно перебуває в Росії після зміни громадянства. До цього її місцезнаходження залишалося предметом обговорень, а сам перехід викликав широкий резонанс в українському спортивному середовищі.

Скандал навколо Ліскун

Раніше Софія пояснювала своє рішення тим, що нібито не могла повноцінно тренуватися в Києві та мала "проблеми з тренерами". Однак її поява в Москві та світлини поруч із Кремлем викликали нову хвилю критики з огляду на те, що впродовж багатьох років вона представляла Україну на міжнародних змаганнях.

Спортивні організації України продовжують аналізувати можливі юридичні наслідки зміни громадянства.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що "Реал" може очолити один із найуспішніших тренерів світу.

Футболіст збірної України готовий перейти в "Мілан", Лука Модрич допомагає здійснити трансфер.

Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
