Лискун показала фото из Москвы после получения российского паспорта

София Лискун с медалью после одного из турниров. Фото: instagram.com/sofiialyskun/

Бывшая украинская прыгунья в воду София Лискун, которая недавно сменила гражданство и получила российский паспорт, опубликовала фотографии из центра Москвы.

На снимках, размещенных на странице спортсменки в Instagram, София позирует на набережной, а за ее спиной виден Кремль.

Реклама

Читайте также:

Титулованная спортсменка улыбается на снимках, которые сделаны на фоне символа государства, которое уже больше трех лет ведет полномасштабную войну против Украины.

София Лискун в Москве. Фото: instagram.com/sofiialyskun/

Публикация стала первым визуальным подтверждением того, что 23-летняя София Лискун действительно находится в России после смены гражданства. До этого ее местонахождение оставалось предметом обсуждений, а сам переход вызвал широкий резонанс в украинской спортивной среде.

Скандал вокруг Лискун

Ранее София объясняла свое решение тем, что якобы не могла полноценно тренироваться в Киеве и имела "проблемы с тренерами". Однако ее появление в Москве и фотографии рядом с Кремлем вызвали новую волну критики, учитывая, что на протяжении многих лет она представляла Украину на международных соревнованиях.

Спортивные организации Украины продолжают анализировать возможные юридические последствия смены гражданства.

Напомним, ранее стало известно о том, что "Реал" может возглавить один из самых успешных тренеров мира.

Футболист сборной Украины готов перейти в "Милан", Лука Модрич помогает осуществить трансфер.