Главная Спорт История беглянки в РФ Лискун получила неожиданное продолжение

История беглянки в РФ Лискун получила неожиданное продолжение

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 10:01
Чемпионка Европы Лискун объявила о браке в соцсетях
София Лискун в обычной жизни. Фото: instagram.com/sofiialyskun/

Чемпионка Европы по прыжкам в воду София Лискун снова оказалась в центре внимания. После смены украинского гражданства на российское спортсменка заинтриговала поклонников сменой статуса. 

Информация о возможном замужестве появилась в профиле Софии в Instagram, где был обновлен статус и опубликованы новые материалы личного характера.

Еще несколько месяцев назад София Лискун утверждала, что ее предыдущие отношения завершились, и она находится вне романтических связей. Новая публикация стала неожиданной для части аудитории и вновь привлекла внимание к спортсменке, которая регулярно оказывается в центре общественного обсуждения. 

София Лискун
София Лискун во время тренировки. Фото: instagram.com/sofiialyskun/

История Лискун вызвала широкий резонанс

София давно закрыла доступ к своим страницам в социальных сетях, однако продолжает их активно вести. Недавно она выложила снимок с большим букетом цветов и подписала его словом "Любовь". Также в профиле Лискун тоже изменилась информация. 

София Лискун
Профиль Софии Лискун. Фото: instagram.com/sofiialyskun/

Интерес к изменениям в личной жизни спортсменки связан не только с ее титулами, но и с репутационным шлейфом, который тянется за ней в последние годы. Любые публичные шаги Лискун неизбежно рассматриваются через призму прежних решений и заявлений.

София Лискун родилась в Луганске и ранее представляла Украину на международной арене, завоевав 12 медалей, включая 11 наград чемпионатов Европы и одну — чемпионата мира. Скандал вокруг ее имени разгорелся после того, как она объявила о получении российского гражданства, заявив о дискриминации в Украине и сотрудничая с российскими пропагандистскими медиа, что вызвало резкую реакцию спортивного сообщества и общественности. 

Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
