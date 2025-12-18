Чемпионка Европы Лискун объявила о браке в соцсетях

София Лискун в обычной жизни. Фото: instagram.com/sofiialyskun/

Чемпионка Европы по прыжкам в воду София Лискун снова оказалась в центре внимания. После смены украинского гражданства на российское спортсменка заинтриговала поклонников сменой статуса.

Информация о возможном замужестве появилась в профиле Софии в Instagram, где был обновлен статус и опубликованы новые материалы личного характера.

Еще несколько месяцев назад София Лискун утверждала, что ее предыдущие отношения завершились, и она находится вне романтических связей. Новая публикация стала неожиданной для части аудитории и вновь привлекла внимание к спортсменке, которая регулярно оказывается в центре общественного обсуждения.

София Лискун во время тренировки. Фото: instagram.com/sofiialyskun/

История Лискун вызвала широкий резонанс

София давно закрыла доступ к своим страницам в социальных сетях, однако продолжает их активно вести. Недавно она выложила снимок с большим букетом цветов и подписала его словом "Любовь". Также в профиле Лискун тоже изменилась информация.

Профиль Софии Лискун. Фото: instagram.com/sofiialyskun/

Интерес к изменениям в личной жизни спортсменки связан не только с ее титулами, но и с репутационным шлейфом, который тянется за ней в последние годы. Любые публичные шаги Лискун неизбежно рассматриваются через призму прежних решений и заявлений.

София Лискун родилась в Луганске и ранее представляла Украину на международной арене, завоевав 12 медалей, включая 11 наград чемпионатов Европы и одну — чемпионата мира. Скандал вокруг ее имени разгорелся после того, как она объявила о получении российского гражданства, заявив о дискриминации в Украине и сотрудничая с российскими пропагандистскими медиа, что вызвало резкую реакцию спортивного сообщества и общественности.

