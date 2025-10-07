Італія пропонує світу олімпійське перемир'я на час Ігор-2026

Символ Олімпіади-2026. Фото: PATRICK T. FALLON/AFP via Getty Images

Італія офіційно висунула ідею запровадити "олімпійське перемир'я" на весь світ у період зимових Ігор 2026 року, що відбудуться в Мілані та Кортині-д'Ампеццо. Ініціатива спрямована привернути увагу до необхідності припинення вогню хоча б на час спортивних змагань.

Пропозиція охоплює конфлікти в усьому світі, включно з війною в Україні та напруженими зонами на Близькому Сході, повідомляє ANSA.

Італія має намір подати пропозицію в ООН і закликати всі країни до одночасного дотримання режиму тиші. Організатори зимової Олімпіади та комітет "Мілано-Кортіна 2026" уже включили тему олімпійського перемир'я у свої проєкти та комунікації, прагнучи розкрити цю ідею для широкої аудиторії та підтримати її символічну силу.

Такий вигляд мають медалі Олімпіади-2026. Фото: Emmanuele Ciancaglini/Getty Images

Аргументи на користь "спортивного перемир'я"

Також Італія підкреслює, що спорт — це не тільки змагання: країна вже використовує механізм "спортивної дипломатії", активно просуваючи ідею миру через міжнародні ініціативи.

В Італії наполягають, що на час зимових Ігор (6-22 лютого 2026 року. — Ред.) війни можуть бути припинені, щоб дати світу простір для паузи. Пропозиція до перемир'я може стати символічною, але складною до виконання.

