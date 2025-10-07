Видео
Италия призвала к перемирию в Украине во время Олимпиады-2026

Италия призвала к перемирию в Украине во время Олимпиады-2026

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 14:08
Италия предлагает миру олимпийское перемирие на время Игр-2026
Символ Олимпиады-2026. Фото: PATRICK T. FALLON/AFP via Getty Images

Италия официально выдвинула идею ввести "олимпийское перемирие" на весь мир в период зимних Игр 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортине-д’Ампеццо. Инициатива направлена на привлечение внимания к необходимости прекращения огня хотя бы на время спортивных состязаний.

Предложение охватывает конфликты по всему миру, включая войну в Украине и напряженные зоны на Ближнем Востоке, сообщает ANSA.

Италия намерена подать предложение в ООН и призвать все страны к одновременному соблюдению режима тишины. Организаторы зимней Олимпиады и комитет "Милано-Кортина 2026" уже включили тему олимпийского перемирия в свои проекты и коммуникации, стремясь раскрыть эту идею для широкой аудитории и поддержать ее символическую силу.  

Медали Олимпиады-2026
Так выглядят медали Олимпиады-2026. Фото: Emmanuele Ciancaglini/Getty Images

Аргументы в пользу "спортивного перемирия"

Также Италия подчеркивает, что спорт — это не только соревнования: страна уже использует механизм "спортивной дипломатии", активно продвигая идею мира через международные инициативы. 

В Италии настаивают, что на время зимних Игр (6–22 февраля 2026 года — Ред.) войны могут быть приостановлены, чтобы дать миру пространство для паузы. Предложение к перемирию может стать символическим, но сложным к исполнению.

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
