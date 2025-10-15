Відео
Головна Спорт Ітаума має провести обов'язковий бій із несподіваним суперником

Ітаума має провести обов'язковий бій із несподіваним суперником

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 11:35
Не Усик — Ітаума вийде на ринг з іншим досвідченим боксером
Мозес Ітаума працює у спарингу. Фото: instagram.com/m.itauma/

Світова боксерська асоціація (WBA) ухвалила рішення щодо найближчого бою регулярного чемпіона WBA в суперважкій вазі Кубрата Пулєва. Болгарин має захистити свій титул у поєдинку проти британського проспекта Мозеса Ітауми, який йде без поразок.

Раніше 44-річний Кубрат Пулєв мав зустрітися з американцем Майклом Хантером, однак той не зміг узяти участь у поєдинку з невідомих причин, повідомляє журналіст Ден Рафаель.

Читайте також:

У результаті WBA зобов'язала сторони Пулєва та Ітауми домовитися про новий бій. Згідно з офіційним повідомленням асоціації, командам боксерів надано 30 днів на підписання угоди. У разі невдачі переговорів організація проведе промоутерські торги.

Мозес Итаума
Мозес Ітаума в тренажерному залі. Фото: instagram.com/m.itauma/

Ітаума йде без поразок, Пулєв — ветеран із поясом

Британець Мозес Ітаума, якому лише 19 років, має рекорд 13-0 та 11 перемог нокаутом. Його вважають одним із найперспективніших важковаговиків Європи. Пулєв, своєю чергою, залишається чинним володарем пояса WBA Regular, тоді як титул WBA Super належить Олександру Усику.

Кубрат Пулев
Кубрат Пулєв на рингу. Фото: instagram.com/kubratpulev/

Очікується, що бій між Пулєвим та Ітаумою відбудеться в січні 2026 року. Локація і деталі івенту будуть оголошені після завершення переговорів між командами боксерів.

спорт Олександр Усик бокс WBA Мозес Ітаума
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
