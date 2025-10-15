Видео
Главная Спорт Итаума должен провести обязательный бой с неожиданным соперником

Итаума должен провести обязательный бой с неожиданным соперником

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 11:35
Не Усик — Итаума выйдет на ринг с другим опытным боксером
Мозес Итаума работает в спарринге. Фото: instagram.com/m.itauma/

Мировая боксерская ассоциация (WBA) приняла решение по поводу ближайшего боя регулярного чемпиона WBA в супертяжелом весе Кубрата Пулева. Болгарин должен защитить свой титул в поединке против британского проспекта Мозеса Итаумы, который идет без поражений.

Ранее 44-летний Кубрат Пулев должен был встретиться с американцем Майклом Хантером, однако тот не смог принять участие в поединке по неизвестным причинам, сообщает журналист Дэн Рафаэль.

Читайте также:

В результате WBA обязала стороны Пулева и Итаумы договориться о новом бое. Согласно официальному уведомлению ассоциации, командам боксёров предоставлено 30 дней на подписание соглашения. В случае неудачи переговоров организация проведет промоутерские торги. 

Мозес Итаума
Мозес Итаума в тренажерном зале. Фото: instagram.com/m.itauma/

Итаума идет без поражений, Пулев — ветеран с поясом

Британец Мозес Итаума, которому всего 19 лет, имеет рекорд 13-0 и 11 побед нокаутом. Его считают одним из самых перспективных тяжеловесов Европы. Пулев, в свою очередь, остается действующим обладателем пояса WBA Regular, тогда как титул WBA Super принадлежит Александру Усику. 

Кубрат Пулев
Кубрат Пулев на ринге. Фото: instagram.com/kubratpulev/

Ожидается, что бой между Пулевым и Итаумой состоится в январе 2026 года. Локация и детали ивента будут объявлены после завершения переговоров между командами боксеров. 

Напомним, аргентинец Лионель Месси в ожидании чемпионата мира записал себе в актив еще один важный рекорд. 

Капитан сборной Англии Харри Кейн повторил достижение, которое никто не мог преодолеть 70 лет. 

спорт Александр Усик бокс WBA Мозес Итаума
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
