Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Итаума отказался от возможности стать соперником Усика

Итаума отказался от возможности стать соперником Усика

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 19:59
Мозес Итаума отказался от боя с Фрэнком Санчесом за право встретиться с Усиком
Мозес Итаума. Фото: Reuters

Британский проспект Мозес Итаума сделал неожиданный шаг. 20-летний боксер отказался от финального элиминатора IBF против кубинца Фрэнка Санчеса.

О решении британского боксера сообщил портал Sky Sports.

Реклама
Читайте также:
Френк Санчес
Фрэнк Санчес. Фото: instagram.com/cubanflash2016

Итаума принял странное решение

Победитель этого боя должен был стать обязательным претендентом на титул IBF, которым владеет абсолютный чемпион Александр Усик. Теперь эстафету принимает американец Ричард Торрес-младший (13-0, 11 КО), олимпийский серебряный призер, которому IBF уже предложила бой.

Решение Итаумы можно назвать странным, поскольку он ранее жаловался на отсутствие сильных оппонентов. Когда же ему предложили такого оппонента, то он отказался.

Сейчас Итаума уже является первым номером в рейтинге WBO и может претендовать на бой против Усика.

"Фрэнк ранее легко перебоксировал Эфе Аджагбу, поэтому я понимаю, почему Итаума отказался. Мозес — суперзвездный перспективный боец, но, вероятно, еще слишком молод для Фрэнка. Торрес взрывной и сделает бой захватывающим", — сказал со-менеджер Санчеса Майк Борао.

Ранее от элиминатора с Санчесом, который должен был стать реваншем, отказался нигериец Эфе Аджагба, недовольный результатами промоутерских торгов. Если Торрес тоже уклонится от боя, то следующим в очереди может стать Дэниел Дюбуа.

Напомним, глава украинского футбола Андрей Шевченко празднует 49-летие — неизвестные факты о легенде.

Киевское "Динамо" заменит Александра Шовковского, но дает шанс.

Юридическая компания, которая представляет Михаила Мудрика, имеет тактику для его допингового дела.

Александр Усик бокс супертяжелый вес профессиональный бокс Мозес Итаума
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации