Мозес Итаума отказался от боя с Фрэнком Санчесом за право встретиться с Усиком

Британский проспект Мозес Итаума сделал неожиданный шаг. 20-летний боксер отказался от финального элиминатора IBF против кубинца Фрэнка Санчеса.

О решении британского боксера сообщил портал Sky Sports.

Итаума принял странное решение

Победитель этого боя должен был стать обязательным претендентом на титул IBF, которым владеет абсолютный чемпион Александр Усик. Теперь эстафету принимает американец Ричард Торрес-младший (13-0, 11 КО), олимпийский серебряный призер, которому IBF уже предложила бой.

Решение Итаумы можно назвать странным, поскольку он ранее жаловался на отсутствие сильных оппонентов. Когда же ему предложили такого оппонента, то он отказался.

Сейчас Итаума уже является первым номером в рейтинге WBO и может претендовать на бой против Усика.

"Фрэнк ранее легко перебоксировал Эфе Аджагбу, поэтому я понимаю, почему Итаума отказался. Мозес — суперзвездный перспективный боец, но, вероятно, еще слишком молод для Фрэнка. Торрес взрывной и сделает бой захватывающим", — сказал со-менеджер Санчеса Майк Борао.

Ранее от элиминатора с Санчесом, который должен был стать реваншем, отказался нигериец Эфе Аджагба, недовольный результатами промоутерских торгов. Если Торрес тоже уклонится от боя, то следующим в очереди может стать Дэниел Дюбуа.

