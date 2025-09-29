Відео
Україна
Ітаума відмовився від можливості стати суперником Усика

Ітаума відмовився від можливості стати суперником Усика

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 19:59
Мозес Ітаума відмовився від бою з Френком Санчесом за право зустрітися з Усиком
Мозес Ітаума. Фото: Reuters

Британець Мозес Ітаума зробив несподіваний крок. 20-річний боксер відмовився від фінального елімінатора IBF проти кубинця Френка Санчеса.

Про рішення британського боксера повідомив портал Sky Sports.

Читайте також:
Френк Санчес
Френк Санчес. Фото: instagram.com/cubanflash2016

Ітаума прийняв дивне рішення

Переможець цього бою мав стати обов'язковим претендентом на титул IBF, яким володіє абсолютний чемпіон Олександр Усик. Тепер естафету приймає американець Річард Торрес-молодший (13-0, 11 КО), олімпійський срібний призер, якому IBF уже запропонувала бій.

Рішення Ітауми можна назвати дивним, оскільки він раніше скаржився на відсутність сильних опонентів. Коли ж йому запропонували такого опонента, то він відмовився.

Наразі Ітаума вже є першим номером в рейтингу WBO і може претендувати на бій проти Усика.

"Френк раніше легко перебоксував Ефе Аджагбу, тому я розумію, чому Ітаума відмовився. Мозес — суперзірковий перспективний боєць, але, ймовірно, ще занадто молодий для Френка. Торрес вибуховий і зробить бій захопливим", — сказав співменеджер Санчеса Майк Борао.

Раніше від елімінатора з Санчесом, який мав стати реваншем, відмовився нігерієць Ефе Аджагба, незадоволений результатами промоутерських торгів. Якщо Торрес теж ухилиться від бою, то наступним у черзі може стати Деніел Дюбуа.

Нагадаємо, глава українського футболу Андрій Шевченко святкує 49-річчя — невідомі факти про легенду.

Київське "Динамо" замінить Олександра Шовковського, але дає шанс.

Юридична компанія, яка представляє Михайла Мудрика, має тактику для його допінгової справи.

Олександр Усик бокс суперважка вага професійний бокс Мозес Ітаума
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
