Мозес Ітаума відмовився від бою з Френком Санчесом за право зустрітися з Усиком

Ітаума відмовився від можливості стати суперником Усика
Британець Мозес Ітаума зробив несподіваний крок. 20-річний боксер відмовився від фінального елімінатора IBF проти кубинця Френка Санчеса.
Про рішення британського боксера повідомив портал Sky Sports.
Ітаума прийняв дивне рішення
Переможець цього бою мав стати обов'язковим претендентом на титул IBF, яким володіє абсолютний чемпіон Олександр Усик. Тепер естафету приймає американець Річард Торрес-молодший (13-0, 11 КО), олімпійський срібний призер, якому IBF уже запропонувала бій.
Рішення Ітауми можна назвати дивним, оскільки він раніше скаржився на відсутність сильних опонентів. Коли ж йому запропонували такого опонента, то він відмовився.
Наразі Ітаума вже є першим номером в рейтингу WBO і може претендувати на бій проти Усика.
"Френк раніше легко перебоксував Ефе Аджагбу, тому я розумію, чому Ітаума відмовився. Мозес — суперзірковий перспективний боєць, але, ймовірно, ще занадто молодий для Френка. Торрес вибуховий і зробить бій захопливим", — сказав співменеджер Санчеса Майк Борао.
Раніше від елімінатора з Санчесом, який мав стати реваншем, відмовився нігерієць Ефе Аджагба, незадоволений результатами промоутерських торгів. Якщо Торрес теж ухилиться від бою, то наступним у черзі може стати Деніел Дюбуа.
