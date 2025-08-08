Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Ітаума пояснив, як на нього вплинула перемога Усика над Дюбуа

Ітаума пояснив, як на нього вплинула перемога Усика над Дюбуа

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 14:15
Ітаума розповів, на що його надихнула перемога Усика над Дюбуа
Олександр Усик та Даніель Дюбуа. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Британський суперважковаговик Мозес Ітаума зізнався, що не міг заснути після бою Олександра Усика з Даніелем Дюбуа. Молодий проспект із Великої Британії спостерігав за реваншем наживо та отримав від нього потужний емоційний заряд.

За словами талановитого спортсмена, перемога українця зачепила його за живе, повідомляє BoxNation.

Реклама
Читайте також:

Одразу після поєдинку абсолютного чемпіона світу Мозес Ітаума не став відкладати реакцію на безвік і вирушив на пробіжку. Боксер пояснив, що такі моменти діють на нього як потужний стимул: бачити чужий успіх та залишатися на місці — це не про нього.

Мозес Итаума
Мозес Ітаума на пробіжці. Фото: instagram.com/m.itauma/

Що сказав Ітаума про Усика

Мозес підкреслив, що йдеться не про заздрість, а про внутрішній виклик самому собі. Для нього Усик став еталоном рівня, якого він зобов'язаний досягти, якщо хоче називатися найкращим. Саме тому молодий британець не зміг залишатися байдужим до побаченого.

"Чому побіг? Мотивація. Мені дуже важко бачити, як хтось добре виступає, і просто сидіти на місці. Це не заздрість, просто факт. Якщо Усик на цьому рівні, мені потрібно пройти цей рівень, щоб бути кращим. Я б себе не любив, якби залишився вдома", — заявив Ітаума.

Мозес Итаума
Мозес Ітаума з чемпіонськими поясами. Фото: instagram.com/m.itauma/

Хто такий Мозес Ітаума

Британець уже 12 разів виходив у ринг і поки не знає поразок — у нього 10 нокаутів. Він вважається однією з головних надій британського боксу в суперважкій вазі та вже давно говорить про бажання дійти до самого верху.

У світі 19-річного боксера називають майбутнім суперважкої ваги. Він дебютував у профі в січні 2023 року. Мозес родом із сім'ї вихідців із Самоа. Ітаума з юності вважався вундеркіндом британського рингу: він ставав чемпіоном Європи серед юніорів та перемагав на світових молодіжних турнірах.

Нагадаємо, майбутній суперник Олександра Усика може отримати рекордний гонорар у Саудівській Аравії.

Однак WBO домагається, щоб український чемпіон бився на рингу з іншим боксером.

Поки не відомо, хто оплатить бій Олександра Усика з Джозефом Паркером, цей поєдинок не цікавий Саудівській Аравії.

спорт Олександр Усик бокс Бій Усик — Дюбуа Мозес Ітаума
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації