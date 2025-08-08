Ітаума розповів, на що його надихнула перемога Усика над Дюбуа

Олександр Усик та Даніель Дюбуа. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Британський суперважковаговик Мозес Ітаума зізнався, що не міг заснути після бою Олександра Усика з Даніелем Дюбуа. Молодий проспект із Великої Британії спостерігав за реваншем наживо та отримав від нього потужний емоційний заряд.

За словами талановитого спортсмена, перемога українця зачепила його за живе, повідомляє BoxNation.

Одразу після поєдинку абсолютного чемпіона світу Мозес Ітаума не став відкладати реакцію на безвік і вирушив на пробіжку. Боксер пояснив, що такі моменти діють на нього як потужний стимул: бачити чужий успіх та залишатися на місці — це не про нього.

Мозес Ітаума на пробіжці. Фото: instagram.com/m.itauma/

Що сказав Ітаума про Усика

Мозес підкреслив, що йдеться не про заздрість, а про внутрішній виклик самому собі. Для нього Усик став еталоном рівня, якого він зобов'язаний досягти, якщо хоче називатися найкращим. Саме тому молодий британець не зміг залишатися байдужим до побаченого.

"Чому побіг? Мотивація. Мені дуже важко бачити, як хтось добре виступає, і просто сидіти на місці. Це не заздрість, просто факт. Якщо Усик на цьому рівні, мені потрібно пройти цей рівень, щоб бути кращим. Я б себе не любив, якби залишився вдома", — заявив Ітаума.

Мозес Ітаума з чемпіонськими поясами. Фото: instagram.com/m.itauma/

Хто такий Мозес Ітаума

Британець уже 12 разів виходив у ринг і поки не знає поразок — у нього 10 нокаутів. Він вважається однією з головних надій британського боксу в суперважкій вазі та вже давно говорить про бажання дійти до самого верху.

У світі 19-річного боксера називають майбутнім суперважкої ваги. Він дебютував у профі в січні 2023 року. Мозес родом із сім'ї вихідців із Самоа. Ітаума з юності вважався вундеркіндом британського рингу: він ставав чемпіоном Європи серед юніорів та перемагав на світових молодіжних турнірах.

