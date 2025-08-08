Итаума рассказал, на что его вдохновила победа Усика над Дюбуа

Александр Усик и Даниэль Дюбуа. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Британский супертяжеловес Мозес Итаума признался, что не мог уснуть после боя Александра Усика с Даниэлем Дюбуа. Молодой проспект из Великобритании наблюдал за реваншем вживую и получил от него мощный эмоциональный заряд.

По словам талантливого спортсмена, победа украинца задела его за живое, сообщает BoxNation.

Сразу после поединка абсолютного чемпиона мира Мозес Итаума не стал откладывать реакцию в долгий ящик и отправился на пробежку. Боксер объяснил, что такие моменты действуют на него как мощнейший стимул: видеть чужой успех и оставаться на месте — это не про него.

Мозес Итаума на пробежке. Фото: instagram.com/m.itauma/

Что сказал Итаума об Усике

Мозес подчеркнул, что речь не о зависти, а о внутреннем вызове самому себе. Для него Усик стал эталоном уровня, которого он обязан достичь, если хочет называться лучшим. Именно поэтому молодой британец не смог оставаться равнодушным к увиденному.

"Почему побежал? Мотивация. Мне очень трудно видеть, как кто-то хорошо выступает, и просто сидеть на месте. Это не зависть, просто факт. Если Усик на этом уровне, мне нужно пройти этот уровень, чтобы быть лучшим. Я бы себя не любил, если бы остался дома", — заявил Итаума.

Мозес Итаума с чемпионскими поясами. Фото: instagram.com/m.itauma/

Кто такой Мозес Итаума

Британец уже 12 раз выходил в ринг и пока не знает поражений — у него 10 нокаутов. Он считается одной из главных надежд британского бокса в супертяжелом весе и уже давно говорит о желании дойти до самого верха.

В мире 19-летнего боксера называют будущим супертяжелого веса. Он дебютировал в профи в январе 2023 года. Мозес родом из семьи выходцев с Самоа. Итаума с юности считался вундеркиндом британского ринга: он становился чемпионом Европы среди юниоров и побеждал на мировых молодежных турнирах.

