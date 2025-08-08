Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Итаума объяснил, как на него повлияла победа Усика над Дюбуа

Итаума объяснил, как на него повлияла победа Усика над Дюбуа

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 14:15
Итаума рассказал, на что его вдохновила победа Усика над Дюбуа
Александр Усик и Даниэль Дюбуа. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Британский супертяжеловес Мозес Итаума признался, что не мог уснуть после боя Александра Усика с Даниэлем Дюбуа. Молодой проспект из Великобритании наблюдал за реваншем вживую и получил от него мощный эмоциональный заряд.

По словам талантливого спортсмена, победа украинца задела его за живое, сообщает BoxNation

Реклама
Читайте также:

Сразу после поединка абсолютного чемпиона мира Мозес Итаума не стал откладывать реакцию в долгий ящик и отправился на пробежку. Боксер объяснил, что такие моменты действуют на него как мощнейший стимул: видеть чужой успех и оставаться на месте — это не про него. 

Мозес Итаума
Мозес Итаума на пробежке. Фото: instagram.com/m.itauma/

Что сказал Итаума об Усике

Мозес подчеркнул, что речь не о зависти, а о внутреннем вызове самому себе. Для него Усик стал эталоном уровня, которого он обязан достичь, если хочет называться лучшим. Именно поэтому молодой британец не смог оставаться равнодушным к увиденному.

"Почему побежал? Мотивация. Мне очень трудно видеть, как кто-то хорошо выступает, и просто сидеть на месте. Это не зависть, просто факт. Если Усик на этом уровне, мне нужно пройти этот уровень, чтобы быть лучшим. Я бы себя не любил, если бы остался дома", — заявил Итаума.   

Мозес Итаума
Мозес Итаума с чемпионскими поясами. Фото: instagram.com/m.itauma/

Кто такой Мозес Итаума

Британец уже 12 раз выходил в ринг и пока не знает поражений — у него 10 нокаутов. Он считается одной из главных надежд британского бокса в супертяжелом весе и уже давно говорит о желании дойти до самого верха.

В мире 19-летнего боксера называют будущим супертяжелого веса. Он дебютировал в профи в январе 2023 года. Мозес родом из семьи выходцев с Самоа. Итаума с юности считался вундеркиндом британского ринга: он становился чемпионом Европы среди юниоров и побеждал на мировых молодежных турнирах. 

Напомним, будущий соперник Александра Усика может получить рекордный гонорар в Саудовской Аравии. 

Однако WBO добивается, чтобы украинский чемпион сразился на ринге с другим боксером. 

Пока не известно, кто оплатит бой Александра Усика с Джозефом Паркером, этот поединок не интересен Саудовской Аравии. 

спорт Александр Усик бокс Бой Усик — Дюбуа Мозес Итаума
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации