Ітаума кинув виклик Усику після гучної заяви українця

Колишній абсолютний чемпіон світу Олександр Усик. Фото: Getty Images

Перспективний боксер Мозес Ітаума відреагував на слова Олександра Усика про те, що українець не хотів би проводити з ним бій, щоб не зашкодити його кар’єрі. Молодий 21-річний британський суперважкоатлет не погодився з такою оцінкою і заявив, що не вважає себе людиною, яку можна зламати на рингу. При цьому Ітаума підкреслив, що поважає досягнення колишнього абсолютного чемпіона світу.

Зараз британець зосереджений на найближчому поєдинку з Філіпом Хрговичем за вакантний титул IBF, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал Пірса Моргана.

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Раніше Олександр Усик говорив про перспективу зустрічі з молодим боксером і зазначав, що не хотів би ставати причиною проблем у його кар’єрі. Мозес Ітаума, який виграв усі 14 професійних поєдинків, вважає, що ще не довів статус найсильнішого важковаговика світу, тоді як українець уже підтвердив свій рівень результатами. При цьому британець отримав можливість вперше поборотися за повноцінний світовий титул після того, як Усик звільнив пояс IBF.

Мозес Ітаума після однієї з перемог. Фото: Getty Images

Ітаума не погодився з оцінкою Усика

"Усик може мене зламати? Абсолютно ні. Я повинен поважати Усика, адже він досяг того, чого не досяг я. Водночас я не збираюся погоджуватися з усім, що він каже", — сказав Ітаума.

Уже 29 серпня на Ітауму чекає найсерйозніший іспит у професійній кар’єрі — бій із 34-річним Хрговичем на лондонській O2 Arena. На кону стоятиме вакантний титул IBF, а перемога може зробити британця наймолодшим чемпіоном світу у важкій вазі з часів Майка Тайсона. Хргович підходить до поєдинку з рекордом 20 перемог і однієї поразки, тоді як Ітаума залишається непереможеним: 14 перемог, 12 з них нокаутом.

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