Итаума бросил вызов Усику после громкого заявления украинца

Бывший абсолютный чемпион мира Александр Усик. Фото: Getty Images

Перспективный боксер Мозес Итаума отреагировал на слова Александра Усика о том, что украинец не хотел бы проводить с ним бой, чтобы не навредить его карьере. Молодой 21-летний британский супертяжеловес не согласился с такой оценкой и заявил, что не считает себя человеком, которого можно сломать в ринге. При этом Итаума подчеркнул, что уважает достижения бывшего абсолютного чемпиона мира.

Сейчас британец сосредоточен на ближайшем поединке с Филипом Хрговичем за вакантный титул IBF, сообщают Новини.LIVE со ссылкой YouTube-канал Пирса Моргана.

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Ранее Александр Усик говорил о перспективе встречи с молодым боксером и отмечал, что не хотел бы становиться причиной проблем в его карьере. Мозес Итаума, который выиграл все 14 профессиональных боев, считает, что еще не доказал статус сильнейшего тяжеловеса мира, тогда как украинец уже подтвердил свой уровень результатами. При этом британец получил возможность впервые побороться за полноценный мировой титул после того, как Усик освободил пояс IBF.

Мозес Итаума после одной из побед. Фото: Getty Images

Итаума не согласился с оценкой Усика

"Усик может меня сломать? Абсолютно нет. Я должен уважать Усика, ведь он достиг того, чего не достиг я. В то же время я не собираюсь соглашаться со всем, что он говорит", — сказал Итаума.

Уже 29 августа Итауму ждет самый серьезный экзамен в профессиональной карьере — бой с 34-летним Хрговичем на лондонской O2 Arena. На кону будет вакантный титул IBF, а победа может сделать британца самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе со времен Майка Тайсона. Хргович подходит к встрече с рекордом 20 побед и одного поражения, тогда как Итаума остается непобежденным: 14 побед, 12 из них нокаутом.

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