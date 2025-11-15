Збірна України розгромила сильного суперника

Футболісти збірної України U-19. Фото: instagram.com/uafukraine/

Юнацька збірна України стабільно забиває по три голи в кожному матчі. Підопічні Дмитра Михайленка борються за право вийти на Євро-2026.

Українці без проблем зломили опір Чорногорії, повідомляє портал Новини.LIVE.

Декілька днів тому в першому турі відбіркової кампанії збірна України розгромила однолітків з Албанії з рахунком 3:0. З таким само результатом підопічні Дмитра Михайленка розібралися і з сусідами свого минулого суперника, командою з Чорногорії.

Україна очолює турнірну таблицю

Юнацька команда "синьо-жовтих" забезпечила собі перемогу ще до перерви. На 13-й хвилині відзначився Богдан Редушко, а на 27-й хвилині забив гол Богдан Попов, який представляє чемпіонат Італії. Свій третій м'яч команда оформила на 36-й хвилині, його автором став Олександр Каменський.

Українці набрали максимум очок у двох матчах та впевнено очолюють свій квартет. Поєдинок третього туру відбудеться у вівторок, 18 листопада. Суперником "синьо-жовтих" стане Словаччина, їхній головний конкурент у групі.

