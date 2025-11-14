Відео
Україна — Ісландія — де та коли дивитися матч відбору на ЧС-2026

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 21:01
Оновлено: 21:07
Де та коли дивитися Україна — Ісландія у відборі на ЧС-2026
Футболісти збірної України перед поєдинком. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Уже в неділю, 16 листопада, стане відомо, чи збереже збірна України шанси на вихід в основний етап чемпіонату світу. Суперником "синьо-жовтих" по 6 туру відбору стане Ісландія.

Підопічних Сергія Реброва в цій зустрічі влаштує тільки перемога, повідомляє портал Новини.LIVE.

Збірна України набрала 7 очок у відборі на ЧС-2026. В Ісландії стільки ж балів в активі. У п'ятому турі "синьо-жовті" поступилися Франції (0:4), а "острів'яни" впевнено обіграли в гостях Азербайджан (2:0).

Сборная Украины
Енергетичне коло гравців збірної України. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

У попередньому поєдинку цих команд Україна взяла гору над Ісландією з рахунком 5:3, однак за рівності очок у відборі на Кубок Світу на перше місце виходить різниця забитих і пропущених м'ячів.

Де та коли дивитися матч Україна — Ісландія

Поєдинок пройде у Варшаві, формально "синьо-жовті" стануть господарями поля. Протистояння розпочнеться о 19:00 за київським часом.

В Україні матч можна буде подивитися на телеканалі Megogo Футбол 1". Крім цього гру можна буде подивитися в прямому ефірі безкоштовно в цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах на "Megogo Спорт".

Кадрова ситуація збірної України

Перед матчем із Францією Сергій Ребров надав відпочинок Руслану Маліновському та Миколі Матвієнку. Однак у "синьо-жовтих" вистачає травмованих футболістів.

Олександр Зінченко пропускає листопадові поєдинки через травму паху. Артем Довбик зазнав ушкодження перед поєдинком із Францією, а Георгій Судаков — одразу після нього.

Нагадаємо, капітан збірної України Ілля Забарний став одним із головних антигероїв поєдинку проти Франції.

У Кріштіану Роналду з'явився новий досвід, він отримав першу червону картку в складі збірної Португалії.

А Ерлінг Голанн повторив досягнення за голами за збірну Кіліана Мбаппе і практично вивів Норвегію на Кубок Світу.

Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
