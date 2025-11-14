Де та коли дивитися Україна — Ісландія у відборі на ЧС-2026

Україна — Ісландія — де та коли дивитися матч відбору на ЧС-2026
Уже в неділю, 16 листопада, стане відомо, чи збереже збірна України шанси на вихід в основний етап чемпіонату світу. Суперником "синьо-жовтих" по 6 туру відбору стане Ісландія.
Підопічних Сергія Реброва в цій зустрічі влаштує тільки перемога, повідомляє портал Новини.LIVE.
Збірна України набрала 7 очок у відборі на ЧС-2026. В Ісландії стільки ж балів в активі. У п'ятому турі "синьо-жовті" поступилися Франції (0:4), а "острів'яни" впевнено обіграли в гостях Азербайджан (2:0).
У попередньому поєдинку цих команд Україна взяла гору над Ісландією з рахунком 5:3, однак за рівності очок у відборі на Кубок Світу на перше місце виходить різниця забитих і пропущених м'ячів.
Де та коли дивитися матч Україна — Ісландія
Поєдинок пройде у Варшаві, формально "синьо-жовті" стануть господарями поля. Протистояння розпочнеться о 19:00 за київським часом.
В Україні матч можна буде подивитися на телеканалі Megogo Футбол 1". Крім цього гру можна буде подивитися в прямому ефірі безкоштовно в цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах на "Megogo Спорт".
Кадрова ситуація збірної України
Перед матчем із Францією Сергій Ребров надав відпочинок Руслану Маліновському та Миколі Матвієнку. Однак у "синьо-жовтих" вистачає травмованих футболістів.
Олександр Зінченко пропускає листопадові поєдинки через травму паху. Артем Довбик зазнав ушкодження перед поєдинком із Францією, а Георгій Судаков — одразу після нього.
Нагадаємо, капітан збірної України Ілля Забарний став одним із головних антигероїв поєдинку проти Франції.
