Где и когда смотреть Украина — Исландия в отборе на ЧМ-2026

Украина — Исландия — где и когда смотреть матч отбора на ЧМ-2026
Уже в воскресенье, 16 ноября, станет известно, сохранит ли сборная Украины шансы на выход в основной этап чемпионата мира. Соперником "сине-желтых" по 6 туру отбора станет Исландия.
Подопечных Сергея Ребров в этой встрече устроит только победа, сообщает портал Новини.LIVE.
Сборная Украины набрала 7 очков в отборе на ЧМ-2026. У Исландии столько же баллов в активе. В пятом туре "сине-желтые" уступили Франции (0:4), а "островитяне" уверенно обыграли в гостях Азербайджан (2:0).
В предыдущем поединке этих команд Украины взяла верх над Исландией со счетом 5:3, однако при равенстве очков в отборе на Кубок Мира на первое место выходит разница забитых и пропущенных мячей.
Где и когда смотреть матч Украина — Исландия
Поединок пройдет в Варшаве, формально "сине-желтые" станут хозяевами поля. Противостояние начнется в 19:00 по киевскому времени.
В Украине матч можно будет посмотреть на телеканале Megogo Футбол 1". Помимо этого игру можно будет посмотреть в прямом эфире бесплатно в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях на "Megogo Спорт".
Кадровая ситуация сборной Украины
Перед матчем с Францией Сергей Ребров предоставил отдых Руслану Малиновскому и Николаю Матвиенко. Однако в "сине-желтых" хватает травмированных футболистов.
Александр Зинченко пропускает ноябрьские поединки из-за травмы паха. Артем Довбик получил повреждение перед поединком с Францией, а Георгий Судаков — сразу после него.
Напомним, капитан сборной Украины Илья Забарный стал одним из главных антигероев поединка против Франции.
У Криштиану Роналду появился новый опыт, он получил первую красную карточку в составе сборной Португалии.
А Эрлинг Холанн повторил достижение по голам за сборную Килиана Мбаппе и практически вывел Норвегию на Кубок Мира.
Читайте Новини.LIVE!