Україна
Украина — Исландия — где и когда смотреть матч отбора на ЧМ-2026

Украина — Исландия — где и когда смотреть матч отбора на ЧМ-2026

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 21:01
обновлено: 21:09
Где и когда смотреть Украина — Исландия в отборе на ЧМ-2026
Футболисты сборной Украины перед поединком. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Уже в воскресенье, 16 ноября, станет известно, сохранит ли сборная Украины шансы на выход в основной этап чемпионата мира. Соперником "сине-желтых" по 6 туру отбора станет Исландия. 

Подопечных Сергея Ребров в этой встрече устроит только победа, сообщает портал Новини.LIVE

Читайте также:

Сборная Украины набрала 7 очков в отборе на ЧМ-2026. У Исландии столько же баллов в активе. В пятом туре "сине-желтые" уступили Франции (0:4), а "островитяне" уверенно обыграли в гостях Азербайджан (2:0). 

Сборная Украины
Энергетический круг игроков сборной Украины. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

В предыдущем поединке этих команд Украины взяла верх над Исландией со счетом 5:3, однако при равенстве очков в отборе на Кубок Мира на первое место выходит разница забитых и пропущенных мячей. 

Где и когда смотреть матч Украина — Исландия 

Поединок пройдет в Варшаве, формально "сине-желтые" станут хозяевами поля. Противостояние начнется в 19:00 по киевскому времени. 

В Украине матч можно будет посмотреть на телеканале Megogo Футбол 1". Помимо этого игру можно будет посмотреть в прямом эфире бесплатно в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях на "Megogo Спорт". 

Кадровая ситуация сборной Украины 

Перед матчем с Францией Сергей Ребров предоставил отдых Руслану Малиновскому и Николаю Матвиенко. Однако в "сине-желтых" хватает травмированных футболистов. 

Александр Зинченко пропускает ноябрьские поединки из-за травмы паха. Артем Довбик получил повреждение перед поединком с Францией, а Георгий Судаков — сразу после него. 

Напомним, капитан сборной Украины Илья Забарный стал одним из главных антигероев поединка против Франции. 

У Криштиану Роналду появился новый опыт, он получил первую красную карточку в составе сборной Португалии. 

А Эрлинг Холанн повторил достижение по голам за сборную Килиана Мбаппе и практически вывел Норвегию на Кубок Мира. 

Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
