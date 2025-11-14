Где и когда смотреть Украина — Исландия в отборе на ЧМ-2026

Футболисты сборной Украины перед поединком. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

Уже в воскресенье, 16 ноября, станет известно, сохранит ли сборная Украины шансы на выход в основной этап чемпионата мира. Соперником "сине-желтых" по 6 туру отбора станет Исландия.

Подопечных Сергея Ребров в этой встрече устроит только победа, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Сборная Украины набрала 7 очков в отборе на ЧМ-2026. У Исландии столько же баллов в активе. В пятом туре "сине-желтые" уступили Франции (0:4), а "островитяне" уверенно обыграли в гостях Азербайджан (2:0).

Энергетический круг игроков сборной Украины. Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

В предыдущем поединке этих команд Украины взяла верх над Исландией со счетом 5:3, однако при равенстве очков в отборе на Кубок Мира на первое место выходит разница забитых и пропущенных мячей.

Где и когда смотреть матч Украина — Исландия

Поединок пройдет в Варшаве, формально "сине-желтые" станут хозяевами поля. Противостояние начнется в 19:00 по киевскому времени.

В Украине матч можно будет посмотреть на телеканале Megogo Футбол 1". Помимо этого игру можно будет посмотреть в прямом эфире бесплатно в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях на "Megogo Спорт".

Кадровая ситуация сборной Украины

Перед матчем с Францией Сергей Ребров предоставил отдых Руслану Малиновскому и Николаю Матвиенко. Однако в "сине-желтых" хватает травмированных футболистов.

Александр Зинченко пропускает ноябрьские поединки из-за травмы паха. Артем Довбик получил повреждение перед поединком с Францией, а Георгий Судаков — сразу после него.

Напомним, капитан сборной Украины Илья Забарный стал одним из главных антигероев поединка против Франции.

У Криштиану Роналду появился новый опыт, он получил первую красную карточку в составе сборной Португалии.

А Эрлинг Холанн повторил достижение по голам за сборную Килиана Мбаппе и практически вывел Норвегию на Кубок Мира.