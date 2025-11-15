Видео
Україна
Юношеская сборная Украины снова разгромила соперника

Юношеская сборная Украины снова разгромила соперника

Ua ru
Дата публикации 15 ноября 2025 16:01
обновлено: 16:07
Сборная Украины разгромила сильного соперника
Футболисты сборной Украины U-19. Фото: instagram.com/uafukraine/

Юношеская сборная Украины стабильно забивает по три гола в каждом матче. Подопечные Дмитрия Михайленко сражаются за право выйти на Евро-2026. 

Украинцы без проблем сломили сопротивление Черногории, сообщает портал Новини.LIVE.

Несколько дней назад в первом туре отборочной кампании сборная Украины разгромила сверстников из Албании со счетом 3:0. С таким же результатом подопечные Дмитрия Михайленко разобрались и с соседями своего прошлого соперника, командой из Черногории. 

Украина возглавляет турнирную таблицу 

Юношеская команда "сине-желтых" обеспечила себе победу еще до перерыва. На 13-й минуте отличился Богдан Редушко, а на 27-й минуте забил гол Богдан Попов, представляющий чемпионат Италии. Свой третий мяч команда оформила на 36-й минуте, его автором стал Александр Каменский. 

Украинцы набрали максимум очков в двух матчах и уверенно возглавляют свой квартет. Поединок третьего тура состоится во вторник, 18 ноября. Соперником "сине-желтых" станет Словакия, их главный конкурент в группе. 

Напомним, защитник основной сборной Украины Илья Забарный добился уникального достижения в истории национальной команды. 

Одна из главных звезд футбола Эрлинг Холанн обеспечил сборной Норвегии первый за почти 30 лет выход на Кубок Мира. 

спорт футбол Черногория Дмитрий Михайленко Сборная Украины U-19
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
