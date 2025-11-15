Сборная Украины разгромила сильного соперника

Футболисты сборной Украины U-19. Фото: instagram.com/uafukraine/

Юношеская сборная Украины стабильно забивает по три гола в каждом матче. Подопечные Дмитрия Михайленко сражаются за право выйти на Евро-2026.

Украинцы без проблем сломили сопротивление Черногории, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Несколько дней назад в первом туре отборочной кампании сборная Украины разгромила сверстников из Албании со счетом 3:0. С таким же результатом подопечные Дмитрия Михайленко разобрались и с соседями своего прошлого соперника, командой из Черногории.

Украина возглавляет турнирную таблицу

Юношеская команда "сине-желтых" обеспечила себе победу еще до перерыва. На 13-й минуте отличился Богдан Редушко, а на 27-й минуте забил гол Богдан Попов, представляющий чемпионат Италии. Свой третий мяч команда оформила на 36-й минуте, его автором стал Александр Каменский.

Украинцы набрали максимум очков в двух матчах и уверенно возглавляют свой квартет. Поединок третьего тура состоится во вторник, 18 ноября. Соперником "сине-желтых" станет Словакия, их главный конкурент в группе.

Напомним, защитник основной сборной Украины Илья Забарный добился уникального достижения в истории национальной команды.

Одна из главных звезд футбола Эрлинг Холанн обеспечил сборной Норвегии первый за почти 30 лет выход на Кубок Мира.