Українець Олександр Бондарев став найкращим новачком Euro Formula 4

Юний українець виграв престижну нагороду в Формулі-4
Український пілот Олександр Бондарев здобув титул найкращого новачка в чемпіонаті Euro Formula 4. Для вихованця академії Williams Racing Driver Academy це перша така нагорода.
Пілот досяг нагороди завдяки виступам за команду Prema Racing, повідомив портал Новини.LIVE.
Нагорода українця Бондарева
Олександр став першим українцем, хто здобув нагороду за підсумками сезону у Формулах.
За підсумками трьох етапів турніру 16-річний українець випередив колумбійця Саліма Ханну в заліку дебютантів. Переможцем загального заліку став японець Кін Накамура-Берта з Prema Racing.
На останньому етапі Бондарев фінішував сьомим у першій гонці, 11-м у другій та 15-м у третій, чого вистачило для нагороди.
Раніше в сезоні українець тричі входив до топ-10 в Italian F4 та здобув першу перемогу в серії в Імолі в серпні.
У 2025-му Бондарев провів повний сезон у Формула 4, фінішувавши 30-м у загальному заліку з 52 пілотів.
Нагадаємо, власник київського "Динамо" розповів, чи звільнить Олександра Шовковського.
Без оголошення результату завершився поєдинок між Томом Аспіналлом та Сирілом Ганом.
Читайте Новини.LIVE!