Українець Олександр Бондарев став найкращим новачком Euro Formula 4

Олександр Бондарев з командою. Фото: instagram.com/pilot.bondarev

Український пілот Олександр Бондарев здобув титул найкращого новачка в чемпіонаті Euro Formula 4. Для вихованця академії Williams Racing Driver Academy це перша така нагорода.

Пілот досяг нагороди завдяки виступам за команду Prema Racing, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Нагорода українця Бондарева

Олександр став першим українцем, хто здобув нагороду за підсумками сезону у Формулах.

За підсумками трьох етапів турніру 16-річний українець випередив колумбійця Саліма Ханну в заліку дебютантів. Переможцем загального заліку став японець Кін Накамура-Берта з Prema Racing.

На останньому етапі Бондарев фінішував сьомим у першій гонці, 11-м у другій та 15-м у третій, чого вистачило для нагороди.

Раніше в сезоні українець тричі входив до топ-10 в Italian F4 та здобув першу перемогу в серії в Імолі в серпні.

У 2025-му Бондарев провів повний сезон у Формула 4, фінішувавши 30-м у загальному заліку з 52 пілотів.

Нагадаємо, власник київського "Динамо" розповів, чи звільнить Олександра Шовковського.

Без оголошення результату завершився поєдинок між Томом Аспіналлом та Сирілом Ганом.