Юный украинец выиграл престижную награду в Формуле-4

Юный украинец выиграл престижную награду в Формуле-4

Ua ru
Дата публикации 26 октября 2025 23:59
обновлено: 00:10
Украинец Александр Бондарев стал лучшим новичком Euro Formula 4
Александр Бондарев с командой. Фото: instagram.com/pilot.bondarev

Украинский пилот Александр Бондарев получил титул лучшего новичка в чемпионате Euro Formula 4. Для воспитанника академии Williams Racing Driver Academy это первая такая награда.

Пилот достиг награды благодаря выступлениям за команду Prema Racing, сообщил портал Новини.LIVE.

Награда украинца Бондарева

Александр стал первым украинцем, кто получил награду по итогам сезона в Формулах.

По итогам трех этапов турнира 16-летний украинец опередил колумбийца Салима Ханну в зачете дебютантов. Победителем общего зачета стал японец Кин Накамура-Берта из Prema Racing.

На последнем этапе Бондарев финишировал седьмым в первой гонке, 11-м во второй и 15-м в третьей, чего хватило для награды.

Ранее в сезоне украинец трижды входил в топ-10 в Italian F4 и одержал первую победу в серии в Имоле в августе.

В 2025-м Бондарев провел полный сезон в Формула 4, финишировав 30-м в общем зачете из 52 пилотов.

Напомним, владелец киевского "Динамо" рассказал, уволит ли Александра Шовковского.

Без объявления результата завершился поединок между Томом Аспиналлом и Сирилом Ганом.

