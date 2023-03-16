Юрген Клопп назвав причину вильоту "Ліверпуля" з Ліги чемпіонів

Наставник англійської команди визнав перевагу мадридського "Реалу"

Головний тренер англійського "Ліверпуля" Юрген Клопп поділився думкою про повторну поразку своєї команди у поєдинку у відповідь 1/8 Ліги чемпіонів з "Реалом".

Англійська команда поступилася іспанцям із загальним рахунком 2:6, нагадує BBC.

Юрген Клопп виставив атакуючий склад "Ліверпуля" на матч у відповідь з "Реалом", але мадридці все одно створили більше моментів біля воріт суперника.

Результат поєдинку вирішив гол Каріма Бензема, якому асистував Вінісіус. "Ліверпуль" знову не зміг нічого протиставити "Реалу", як це було у двох нещодавніх фіналах Ліги чемпіонів.

"У нас не вдалося зіграти свій найкращий матч. У таких протистояннях необхідно демонструвати ідеальний футбол для того, щоб пройти далі. Перемогла найсильніша команда, необхідно це визнати. "Реал" контролював хід гри. Ми розраховували на інший результат, але не змогли нічого протиставити. супернику", — заявив Юрген Клопп.

"Треба працювати над помилками"

Наставник "Ліверпуля" визнав, що його команди мають дисбаланс. Останнім часом "червоні" допускають багато помилок в обороні. Не завжди виходить виправити їх внаслідок дій в атаці.

"Нам були необхідні гольові моменти. Однак у цьому компоненті "Реал" нас перевершив. Мадридці провели три відмінні тайми з чотирьох у цьому протистоянні. Навіть якщо матч у відповідь був би для нас домашнім, це б нічого не змінило.

Ми готувалися провести особливу гру, але не змогли показати цього бажання на полі. Залишається лише прийняти подію та працювати над помилками", — пояснив Юрген Клопп.

Нагадаємо, промоутер Олександр Красюк жорстко розкритикував Тайсона Ф'юрі за затягування підписання контракту на бій з Олександром Усиком.

Форвард мадридського "Реала" Карім Бензема отримав травму в матчі-відповіді Ліги чемпіонів проти "Ліверпуля". Він може не зіграти проти "Барселони".