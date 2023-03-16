Юрген Клопп назвал причину вылета "Ливерпуля" из Лиги чемпионов
Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о повторном поражении своей команды в ответном поединке 1/8 Лиги чемпионов с "Реалом".
Английская команда уступила испанцам с общим счетом 2:6, напоминает BBC.
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Юрген Клопп выставил атакующий состав "Ливерпуля" на ответный матч с "Реалом", но мадридцы все равно создали больше моментов у ворот соперника.
46' - The hosts get the second-half underway.— Liverpool FC (@LFC) March 15, 2023
[0-0]#RMALIV | #UCL
Исход поединка решил гол Карима Бензема, которому ассистировал Винисиус. "Ливерпуль" снова не смог ничего противопоставить "Реалу", как это было в двух недавних финалах Лиги чемпионов.
"У нас не получилось сыграть свой лучший матч. В таких противостояниях необходимо демонстрировать идеальный футбол для того, чтобы пройти дальше. Победила сильнейшая команда, необходимо это признать. "Реал" контролировал ход игры. Мы рассчитывали на другой результат, но не смогли ничего противопоставить сопернику", — заявил Юрген Клопп.
An incredible save from Ali 👏#RMALIV | #UCL pic.twitter.com/2LVWNWqwKc— Liverpool FC (@LFC) March 15, 2023
"Надо работать над ошибками"
Наставник "Ливерпуля" признал, что в его команды есть дисбаланс. В последнее время "красные" допускают много ошибок в обороне. Не всегда получается исправить их за счет действий в атаке.
"Нам были необходимо голевые моменты. Однако в этом компоненте "Реал" нас превзошел. Мадридцы провели три отличных тайма из четырех в этом противостоянии. Даже если ответный матч был бы для нас домашним, это бы ничего не изменило.
Мы готовились провести особенную игру, но не смогли показать это желание на поле. Остается только принять произошедшее и работать над ошибками", — объяснил Юрген Клопп.
Напомним, промоутер Александр Красюк жестко раскритиковал Тайсона Фьюри за затягивание подписания контракта на бой с Александром Усиком.
Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема получил травму в ответном матче Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Он может не сыграть против "Барселоны".