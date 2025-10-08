Юрист Скоропашкін пояснив дискваліфікацію Синчука на ЧС U-20 з футболу

Геннадій Синчук. Фото: УАФ

В матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу U-20 з футболу збірна України програла Іспанії. В день матчу було дискваліфіковано лідера команди Геннадія Сінчука.

Український спортивний юрист Ілля Скоропашкін в інтерв'ю порталу "БЛІК" прокоментував дискваліфікацію Синчука.

Зазначимо, що ФІФА покарала Синчука за порушення правил поведінки відсторонених футболістів. Під час дискваліфікації він був у технічній зоні команди.

Синчук не виконав норми кодексу ФІФА

За словами Скоропашкіна, пункт "b" частини 2 статті 66 Дисциплінарного кодексу ФІФА чітко забороняє дискваліфікованому гравцю перебувати в роздягальні, тунелі чи технічній зоні до або під час матчу, брати участь у розминці чи сидіти на лаві запасних.

Згідно з правилами, лише після фінального свистка гравець може приєднатися до команди в роздягальні.

Відповідаючи на питання про винних, юрист наголосив, що відповідальність лежить як на гравці, який має знати правила, так і на персоналі збірної, які повинні контролювати дотримання регламенту та проводити інструктаж.

Щодо апеляції, яку готує УАФ, юрист висловив обережність, оскільки пункт "b" частини 2 статті 61 кодексу ФІФА забороняє оскарження дискваліфікацій до двох матчів або двох місяців.

При цьому, Скоропашкін додав, що без деталей справи коментувати шанси складно.

