Юрист Скоропашкин объяснил дисквалификацию Синчука на ЧМ U-20 по футболу

В матче 1/8 финала чемпионата мира U-20 по футболу сборная Украины проиграла Испании. В день матча был дисквалифицирован лидер команды Геннадий Синчук.

Украинский спортивный юрист Илья Скоропашкин в интервью порталу "БЛИК" прокомментировал дисквалификацию Синчука.

Отметим, что ФИФА наказала Синчука за нарушение правил поведения отстраненных футболистов. Во время дисквалификации он был в технической зоне команды.

Геннадий Синчук. Фото: УАФ

Синчук не выполнил нормы кодекса ФИФА

По словам Скоропашкина, пункт "b" части 2 статьи 66 Дисциплинарного кодекса ФИФА четко запрещает дисквалифицированному игроку находиться в раздевалке, тоннеле или технической зоне до или во время матча, участвовать в разминке или сидеть на скамейке запасных.

Согласно правилам, только после финального свистка игрок может присоединиться к команде в раздевалке.

Отвечая на вопрос о виновных, юрист отметил, что ответственность лежит как на игроке, который должен знать правила, так и на персонале сборной, контролирующих соблюдение регламента и проводящих инструктаж.

Относительно апелляции, которую готовит УАФ, юрист выразил осторожность, поскольку пункт "b" части 2 статьи 61 кодекса ФИФА запрещает обжалование дисквалификаций до двух матчей или двух месяцев.

При этом, Скоропашкин добавил, что без деталей дела комментировать шансы сложно.

