Видео

Юрист назвал виновного в дисквалификации Синчука

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 12:30
Юрист Скоропашкин объяснил дисквалификацию Синчука на ЧМ U-20 по футболу
Геннадий Синчук. Фото: УАФ

В матче 1/8 финала чемпионата мира U-20 по футболу сборная Украины проиграла Испании. В день матча был дисквалифицирован лидер команды Геннадий Синчук.

Украинский спортивный юрист Илья Скоропашкин в интервью порталу "БЛИК" прокомментировал дисквалификацию Синчука.

Читайте также:

Отметим, что ФИФА наказала Синчука за нарушение правил поведения отстраненных футболистов. Во время дисквалификации он был в технической зоне команды.

Геннадий Синчук
Синчук не выполнил нормы кодекса ФИФА

По словам Скоропашкина, пункт "b" части 2 статьи 66 Дисциплинарного кодекса ФИФА четко запрещает дисквалифицированному игроку находиться в раздевалке, тоннеле или технической зоне до или во время матча, участвовать в разминке или сидеть на скамейке запасных.

Согласно правилам, только после финального свистка игрок может присоединиться к команде в раздевалке.

Отвечая на вопрос о виновных, юрист отметил, что ответственность лежит как на игроке, который должен знать правила, так и на персонале сборной, контролирующих соблюдение регламента и проводящих инструктаж.

Относительно апелляции, которую готовит УАФ, юрист выразил осторожность, поскольку пункт "b" части 2 статьи 61 кодекса ФИФА запрещает обжалование дисквалификаций до двух матчей или двух месяцев.

При этом, Скоропашкин добавил, что без деталей дела комментировать шансы сложно.

футбол Дисквалификация чемпионат мира Геннадий Синчук Сборная Украины U-20
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
