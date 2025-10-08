Украина проиграла Испании и вылетела с ЧМ U-20

Сборная Украины U-20 по футболу. Фото: УАФ

В Чили на чемпионате мира среди команд U-20 сборная Украины сыграла в 1/8 финала. Соперником команды Дмитрия Михайленко была команда Испании.

Украина уступила в равной игре с испанцами, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Команда Михайленко провела равный матч

Сборная Украины не смогла использовать в матче своего сильнейшего футболиста Геннадия Синчука, которого дисквалифицировали на один матч за нарушение регламента.

Единственный гол в игре на 24-й минуте забил Пабло Гарсия. После розыгрыша углового он ворвался в штрафную, получил пас от Родриго Мендосы и перебросил вратаря Владислава Крапивцова ударом левой.

Украина могла сравнять еще до перерыва, но Матвей Пономаренко пробил рядом со стойкой.

Во втором тайме подопечные Дмитрия Михайленко больше контролировала мяч, но не смогли забить.

Несмотря на хорошее выступление в группе, Украина сразу вылетела в плей-офф.

Украина — Испания 0:1

Гол: Гарсия, 24

Напомним, Александр Усик рассказал, что помог восстановить известный музей.

Киевское "Динамо" планирует купить молодого флангового игрока из Европы.