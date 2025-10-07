Сборная Украины U-20 потеряла лидера перед игрой 1/8 финала ЧМ-2025

Геннадий Синчук. Фото: УАФ

Сборная Украины U-20 7 октября сыграет в 1/8 финала чемпионата мира против команды Испании. В этой игре не примет участие правый вингер Геннадий Синчук.

О дисквалификации Синчука стало известно благодаря сайту ФИФА.

Синчук дисквалифицирован. Фото: скриншот

Синчук не сыграет против Испании

ФИФА продлила дисквалификацию Синчука еще на одну игру из-за пребывания в технической зоне во время матча против Парагвая, несмотря на то, что он должен был пропустить ее из-за перебора желтых карточек.

В ФИФА считают это нарушение правил очень серьезным и поэтому лучшего футболиста сборной Украины отстранили еще на матч.

Синчук на этом турнире забил два гола в матчах с Республикой Кореей и Панамой.

Украина планирует апелляцию, чтобы отменить решение, но в заявку на матч футболист не попал.

Матч с Испанией начнется в 22:30 по Киеву.

Отметим, что Украина заняла первое место в своей группе с Кореей, Парагваем и Панамой.

