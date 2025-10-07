Збірна України U-20 втратила лідера перед грою 1/8 фіналу ЧС-2025

Синчука несподівано дискваліфікували на гру з Іспанією
Збірна України U-20 7 жовтня зіграє у 1/8 фіналу чемпіонату світу проти команди Іспанії. В цій грі не візьме участь правий вінгер Геннадій Синчук.
Про дискваліфікацію Синчука стало відомо завдяки сайту ФІФА.
Синчук не зіграє проти Іспанії
ФІФА продовжила дискваліфікацію Сінчука ще на одну гру через перебування у технічній зоні під час матчу проти Парагваю, незважаючи на те, що він мав пропустити її через перебір жовтих карток.
В ФІФА вважають це порушення правил дуже серйозним і тому кращого футболіста збірної України відсторонили ще на матч.
Синчук на цьому турнірі забив два голи в матчах з Республікою Кореєю та Панамою.
Україна планує апеляцію, щоб скасувати рішення, але в заявку на матч футболіст не потрапив.
Матч з Іспанією почнеться о 22:30 за Києвом.
Зазначимо, що Україна посіла перше місце у своїй групі з Кореєю, Парагваєм та Панамою.
