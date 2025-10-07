Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Синчука несподівано дискваліфікували на гру з Іспанією

Синчука несподівано дискваліфікували на гру з Іспанією

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 22:29
Збірна України U-20 втратила лідера перед грою 1/8 фіналу ЧС-2025
Геннадій Синчук. Фото: УАФ

Збірна України U-20 7 жовтня зіграє у 1/8 фіналу чемпіонату світу проти команди Іспанії. В цій грі не візьме участь правий вінгер Геннадій Синчук.

Про дискваліфікацію Синчука стало відомо завдяки сайту ФІФА.

Реклама
Читайте також:
Геннадий Синчук
Синчука дискваліфіковано. Фото: скриншот

Синчук не зіграє проти Іспанії

ФІФА продовжила дискваліфікацію Сінчука ще на одну гру через перебування у технічній зоні під час матчу проти Парагваю, незважаючи на те, що він мав пропустити її через перебір жовтих карток.

В ФІФА вважають це порушення правил дуже серйозним і тому кращого футболіста збірної України відсторонили ще на матч.

Синчук на цьому турнірі забив два голи в матчах з Республікою Кореєю та Панамою.

Україна планує апеляцію, щоб скасувати рішення, але в заявку на матч футболіст не потрапив.

Матч з Іспанією почнеться о 22:30 за Києвом.

Зазначимо, що Україна посіла перше місце у своїй групі з Кореєю, Парагваєм та Панамою.

Нагадаємо, чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик розповів, чому допоміг відновленню зруйнованого музею Романа Шухевича.

Столичне "Динамо" невдовзі планує купити молодого футболіста з Європи.

футбол Дискваліфікація чемпіонат світу Геннадій Сінчук Збірна України U-20
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації