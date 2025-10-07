Збірна України U-20 втратила лідера перед грою 1/8 фіналу ЧС-2025

Геннадій Синчук. Фото: УАФ

Збірна України U-20 7 жовтня зіграє у 1/8 фіналу чемпіонату світу проти команди Іспанії. В цій грі не візьме участь правий вінгер Геннадій Синчук.

Про дискваліфікацію Синчука стало відомо завдяки сайту ФІФА.

Синчука дискваліфіковано. Фото: скриншот

Синчук не зіграє проти Іспанії

ФІФА продовжила дискваліфікацію Сінчука ще на одну гру через перебування у технічній зоні під час матчу проти Парагваю, незважаючи на те, що він мав пропустити її через перебір жовтих карток.

В ФІФА вважають це порушення правил дуже серйозним і тому кращого футболіста збірної України відсторонили ще на матч.

Синчук на цьому турнірі забив два голи в матчах з Республікою Кореєю та Панамою.

Україна планує апеляцію, щоб скасувати рішення, але в заявку на матч футболіст не потрапив.

Матч з Іспанією почнеться о 22:30 за Києвом.

Зазначимо, що Україна посіла перше місце у своїй групі з Кореєю, Парагваєм та Панамою.

