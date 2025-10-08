Україна програла Іспанії та вилетіла з ЧС U-20

Збірна України U-20 програла Іспанії та вилетіла з ЧС-2025
В Чилі на чемпіонаті світу серед команд U-20 збірна України зіграла в 1/8 фіналу. Суперником команди Дмитра Михайленка була команда Іспанії.
Україна поступилася у рівній грі з іспанцями, повідомив портал Новини.LIVE.
Команда Михайленка провела рівний матч
Збірна України не змогла використати в матчі свого найсильнішого футболіста Геннадія Сінчука, якого дискваліфікували на один матч за порушення регламенту.
Єдиний гол у грі на 24-й хвилині забив Пабло Гарсія. Після розіграшу кутового він увірвався до штрафного, отримав пас від Родріго Мендоси і перекинув воротаря Владислава Крапивцова ударом лівою.
Україна могла зрівняти ще до перерви, але Матвій Пономаренко пробив поруч зі стійкою.
У другому таймі підопічні Дмитра Михайленка більше контролювала м’яч, але не змогли забити.
Попри гарний виступ в групі, Україна відразу вилетіла в плей-оф.
Україна — Іспанія 0:1
Гол: Гарсія, 24
