Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Збірна України U-20 програла Іспанії та вилетіла з ЧС-2025

Збірна України U-20 програла Іспанії та вилетіла з ЧС-2025

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 06:30
Україна програла Іспанії та вилетіла з ЧС U-20
Збірна України U-20 з футболу. Фото: УАФ

В Чилі на чемпіонаті світу серед команд U-20 збірна України зіграла в 1/8 фіналу. Суперником команди Дмитра Михайленка була команда Іспанії.

Україна поступилася у рівній грі з іспанцями, повідомив портал Новини.LIVE

Реклама
Читайте також:

Команда Михайленка провела рівний матч

Збірна України не змогла використати в матчі свого найсильнішого футболіста Геннадія Сінчука, якого дискваліфікували на один матч за порушення регламенту.

Єдиний гол у грі на 24-й хвилині забив Пабло Гарсія. Після розіграшу кутового він увірвався до штрафного, отримав пас від Родріго Мендоси і перекинув воротаря Владислава Крапивцова ударом лівою.

Україна могла зрівняти ще до перерви, але Матвій Пономаренко пробив поруч зі стійкою.

У другому таймі підопічні Дмитра Михайленка більше контролювала м’яч, але не змогли забити.

Попри гарний виступ в групі, Україна відразу вилетіла в плей-оф.

Україна — Іспанія 0:1

Гол: Гарсія, 24

Нагадаємо, Олександр Усик розповів, що допоміг відновити відомий музей.

Київське "Динамо" планує купити молодого флангового гравця з Європи.

УАФ футбол Збірна Іспанії з футболу чемпіонат світу Збірна України U-20
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації