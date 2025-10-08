Україна програла Іспанії та вилетіла з ЧС U-20

Збірна України U-20 з футболу. Фото: УАФ

В Чилі на чемпіонаті світу серед команд U-20 збірна України зіграла в 1/8 фіналу. Суперником команди Дмитра Михайленка була команда Іспанії.

Україна поступилася у рівній грі з іспанцями, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Команда Михайленка провела рівний матч

Збірна України не змогла використати в матчі свого найсильнішого футболіста Геннадія Сінчука, якого дискваліфікували на один матч за порушення регламенту.

Єдиний гол у грі на 24-й хвилині забив Пабло Гарсія. Після розіграшу кутового він увірвався до штрафного, отримав пас від Родріго Мендоси і перекинув воротаря Владислава Крапивцова ударом лівою.

Україна могла зрівняти ще до перерви, але Матвій Пономаренко пробив поруч зі стійкою.

У другому таймі підопічні Дмитра Михайленка більше контролювала м’яч, але не змогли забити.

Попри гарний виступ в групі, Україна відразу вилетіла в плей-оф.

Україна — Іспанія 0:1

Гол: Гарсія, 24

Нагадаємо, Олександр Усик розповів, що допоміг відновити відомий музей.

Київське "Динамо" планує купити молодого флангового гравця з Європи.