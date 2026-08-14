Ювентус надіслав Реалу офіційну пропозицію щодо Луніна

Андрій Лунін на тренуванні. Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Воротар збірної України Андрій Лунін проведе сезон 2026/27 у Мадриді. Воротарем цікавився туринський "Ювентус". "Стара синьйора" надіслала "бланкос" офіційну пропозицію щодо трансферу гравця.

У Мадриді відмовили й відповіли, що Лунін не продається, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Juve.FC.

Керівництво "Ювентуса" збиралося посилити склад воротарем "Реала" та збірної України Андрієм Луніним. Туринці надіслали до Мадрида офіційну пропозицію щодо голкіпера. "Стара синьйора" хотіла взяти футболіста в оренду на один сезон. Однак "Реал" відповів категоричною відмовою. В іспанському клубі вважають кандидатуру Андрія Луніна оптимальним варіантом на роль дублера Тібо Куртуа.

Андрій Лунін у "Реалі". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Кого тепер може підписати "Ювентус"

Це вже третє фіаско туринського клубу в спробах підписати нового голкіпера. Спочатку "стара синьйора" намагалася запросити Дзайона Судзукі, який перейшов у "ПСЖ". Потім "Ювентус" цікавився Анатолієм Трубіним, однак "Бенфіка" запросила за нього 40 млн євро.

Після відмови "Реала" туринці переключили увагу на воротаря англійського "Тоттенгема" та збірної Італії Гульєльмо Вікаріо. Він залишився останнім воротарем зі списку потенційних новачків команди.

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