Дьокереш обирає Ювентус, а не Арсенал чи Манчестер Юнайтед

Віктор Дьокереш із чемпіонською медаллю. Фото: Reuters/Rodrigo Antunes

"Ювентус" готовий представити офіційну пропозицію за форварда Віктора Дьокереша зі "Спортінга". Сума може сягнути 70 млн євро. Угода обмірковується клубом у світлі ускладнень, що виникли у конкурентів з Англії.

На Дьокереша також претендують "Арсенал" та "Манчестер Юнайтед", повідомляє Corriere dello Sport.

Реклама

Читайте також:

"Арсенал" переключився на Бенджаміна Шешко через високу трансферну вартість Віктора Дьокереша, а "Манчестер Юнайтед" зіткнувся з небажанням шведа приєднуватися до клубу, який не потрапив до Ліги чемпіонів. Інтерес виявляють і клуби Саудівської Аравії, але футболіст воліє залишитися в Європі.

Зараз Дьокереш — пріоритетний вибір "Юве" на роль нападника після відходу Душана Влаховича. Переговори вже почалися: представники туринців зустрічалися з агентами гравця в Лондоні, а на минулих вихідних відбулися прямі телефонні переговори.

Наскільки реальна угода з Дьокерешем

За контрактом 24-річного шведа зі "Спортингом" прописаний відступний у 100 млн євро. Агенти гравця стверджують, що обіцянка покинути клуб була за 65 млн, але тепер Лісабон може запросити більше. "Ювентус", зі свого боку, готовий запропонувати не більше ніж 70 млн, що може стати вирішальним фактором.

Віктор Дьокереш із чемпіонським кубком. Фото: Reuters/Rodrigo Antunes

Швед забив 54 голи в 52 матчах минулого сезону, знову ставши ключовим гравцем "Спортінга" та приніс титул клубу. У складі збірної Швеції він відзначився 15 голами у 26 іграх.

"Ми хочемо бачити Віктора в Турині, він ідеально підходить під культуру нашого клубу. З цим ударом і гольовим чуттям він може посилити атаку. Є фінансові обмеження, але ми готові обговорювати", — заявило джерело з оточення "Ювентуса".

Нагадаємо, Юлія Левченко, Ярослава Магучіх та найкращі легкоатлетки світу візьмуть участь у новому етапі Діамантової ліги.

Кріштіану Роналду зробив заяву про майбутню кар'єру свого старшого сина.

Олександр Усик, Ольга Харлан та інші зірки українського спорту обрали для відпустки закордонні курорти.

Микола Павлов на прикладі "Ворскли" пояснив, що чекає в майбутньому на український футбол.