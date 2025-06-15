Дьекереш выбирает Ювентус, а не Арсенал или Манчестер Юнайтед

Виктор Дьекереш с чемпионской медалью. Фото: Reuters/Rodrigo Antunes

"Ювентус" готов представить официальное предложение за форварда Виктора Дьекереша из "Спортинга". Сумма может достигнуть 70 млн евро. Сделка обдумывается клубом в свете осложнений, возникших у конкурентов из Англии.

На Дьекереша также претендуют "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед", сообщает Corriere dello Sport.

Реклама

Читайте также:

"Арсенал" переключился на Бенджамина Шешко из-за высокой трансферной стоимости Виктора Дьекереша, а "Манчестер Юнайтед" столкнулся с нежеланием шведа присоединяться к клубу, который не попал в Лигу чемпионов. Интерес проявляют и клубы Саудовской Аравии, но футболист предпочитает остаться в Европе.

Сейчас Дьекереш — приоритетный выбор "Юве" на роль нападающего после ухода Душана Влаховича. Переговоры уже начались: представители туринцев встречались с агентами игрока в Лондоне, а на прошлых выходных состоялись прямые телефонные переговоры.

Насколько реальна сделка с Дьекерешем

По контракту 24‑летнего шведа с "Спортингом" прописан отступной в 100 млн евро. Агенты игрока утверждают, что обещание покинуть клуб было за 65 млн, но теперь Лиссабон может запросить больше. "Ювентус", в свою очередь, готов предложить не более 70 млн, что может стать решающим фактором.

Виктор Дьекереш с чемпионским кубком. Фото: Reuters/Rodrigo Antunes

Швед забил 54 гола в 52 матчах минувшего сезона, вновь став ключевым игроком "Спортинга" и принес титул клубу. В составе сборной Швеции он отметился 15 голами в 26 играх.

"Мы хотим видеть Виктора в Турине, он идеально подходит под культуру нашего клуба. С этим ударом и голевым чутьем он может усилить атаку. Есть финансовые ограничения, но мы готовы обсуждать", — заявил источник из окружения "Ювентуса".

Напомним, Юлия Левченко, Ярослава Магучих и лучшие легкоатлетки мира примут участие в новом этапе Бриллиантовой лиги.

Криштиану Роналду сделал заявление о будущей карьере своего старшего сына.

Александр Усик, Ольга Харлан и другие звезды украинского спорта выбрали для отпуска зарубежные курорты.

Николай Павлов на примере "Ворсклы" объяснил, что ждет в будущем украинский футбол.