Хто замінить Тудора в Ювентусі — відомі претенденти

Ювентус залишився без головного тренера — що чекає на команду
Ігор Тудор більше не є головним тренером "Ювентуса". Керівництво туринського клубу ухвалило рішення розірвати контракт із хорватським фахівцем.
Причиною такого рішення стали незадовільні результати в чемпіонаті Італії, повідомляє Sky Sport Italia.
Під керівництвом Ігора Тудора команда набрала лише 11 очок у 8 турах Серії А, програвши три останні матчі поспіль. Особливо болючим для керівництва став домашній провал проти "Болоньї" (0:3), після якого вболівальники відкрито освистали команду. А фіаско в грі з "Лаціо" (0:1) стало останньою краплею терпіння босів "старої синьйори".
Хто змінить Тудора на тренерському містку
За даними джерела, розрив відносин стався після екстреної наради спортивного директора Крістіано Джунтолі та президента Мауріціо Сканавіно. Офіційну заяву клубу опубліковано в понеділок 27 жовтня, де йдеться про "взаємну згоду" сторін і подяку тренеру за роботу.
Найімовірнішим кандидатом називають Раффаеле Палладіно, який раніше працював із "Монцою". Також обговорюється варіант із поверненням Массіміліано Аллегрі, який, як і раніше, має підтримку частини керівництва. Однак у цьому випадку виникнуть складнощі, оскільки Аллегрі очолює "Мілан".
Тимчасовим наставником команди до затвердження нового тренера призначено асистента Маттео Паратічі. Після восьми матчів туринці посідають 8 місце в турнірній таблиці. Наступним суперником "Ювентуса" стане "Удінезе", гра відбудеться в Турині 29 жовтня.
Нагадаємо, головний скандал тижня в європейському футболі стався в Мадриді, де побилися гравці "Реала" та "Барселони".
Українця Андрія Луніна було вилучено просто з лави запасних, а його дружина відреагувала на рішення головного судді.
Читайте Новини.LIVE!