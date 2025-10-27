Відео
Україна
Головна Спорт Ювентус залишився без головного тренера — що чекає на команду

Ювентус залишився без головного тренера — що чекає на команду

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 13:37
Оновлено: 13:49
Хто замінить Тудора в Ювентусі — відомі претенденти
Ігор Тудор під час матчу. Фото: Reuters/Alberto Lingria

Ігор Тудор більше не є головним тренером "Ювентуса". Керівництво туринського клубу ухвалило рішення розірвати контракт із хорватським фахівцем.

Причиною такого рішення стали незадовільні результати в чемпіонаті Італії, повідомляє Sky Sport Italia.

Читайте також:

Під керівництвом Ігора Тудора команда набрала лише 11 очок у 8 турах Серії А, програвши три останні матчі поспіль. Особливо болючим для керівництва став домашній провал проти "Болоньї" (0:3), після якого вболівальники відкрито освистали команду. А фіаско в грі з "Лаціо" (0:1) стало останньою краплею терпіння босів "старої синьйори".

Игор Тудор
Ігор Тудор керує грою команди. Фото: Reuters/Alberto Lingria

Хто змінить Тудора на тренерському містку

За даними джерела, розрив відносин стався після екстреної наради спортивного директора Крістіано Джунтолі та президента Мауріціо Сканавіно. Офіційну заяву клубу опубліковано в понеділок 27 жовтня, де йдеться про "взаємну згоду" сторін і подяку тренеру за роботу.

Найімовірнішим кандидатом називають Раффаеле Палладіно, який раніше працював із "Монцою". Також обговорюється варіант із поверненням Массіміліано Аллегрі, який, як і раніше, має підтримку частини керівництва. Однак у цьому випадку виникнуть складнощі, оскільки Аллегрі очолює "Мілан".

Тимчасовим наставником команди до затвердження нового тренера призначено асистента Маттео Паратічі. Після восьми матчів туринці посідають 8 місце в турнірній таблиці. Наступним суперником "Ювентуса" стане "Удінезе", гра відбудеться в Турині 29 жовтня.

Нагадаємо, головний скандал тижня в європейському футболі стався в Мадриді, де побилися гравці "Реала" та "Барселони".

Українця Андрія Луніна було вилучено просто з лави запасних, а його дружина відреагувала на рішення головного судді.

спорт футбол Серія А Ювентус тренер Ігор Тудор
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
